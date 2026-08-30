3 NAJGORE KOMBINACIJE BOJA ZA KUHINJU: Učiniće je hladnom i beživotnom

Boje koje birate za enterijer spadaju među glavne faktore koji određuju izgled i atmosferu prostora.

To je posebno važno u prostorijama poput kuhinje, gde dizajn mora da bude podređen praktičnosti. Čak i kada je ostatak kuhinje savršeno uređen, pogrešan izbor boja može da pokvari celokupan utisak.

Previše jarke nijanse mogu učiniti prostor teškim, napornim, dok potpuno neutralna paleta može da deluje bezlično, beživotno. Najbolje rešenje je pronaći ravnotežu između efektnih i večnih tonova, ali i znati koje kombinacije je bolje izbegavati.

Upravo zato stručnjaci za uređenje enterijera izdvojili su kombinacije boja koje nikako ne preporučuju u kuhinji, kao i predloge šta odabrati umesto njih.

1. Zelena i crvena

Jedna efektna boja može da bude odlična osnova. Uz nju se mogu kombinovati prirodni materijali poput drveta i kamena ili nežne neutralne nijanse, dok se druga, upečatljivija boja može dodati kroz rasvetu, umetničke detalje ili dekoraciju. Dizajn kuhinja poslednjih godina postaje sve smeliji, pa su na društvenim mrežama posebno popularne nijanse poput puter žute i vedrih tonova plave. Ipak, stručnjaci upozoravaju da jače boje nisu uvek najbolji izbor, naročito kada ih ima previše.

Dizajneri zato savetuju da se u kuhinji ipak ograničimo na jednu dominantnu boju. Intenzivna nijansa može prostoru da podari karakter, kontrast i dubinu, ali kada se kombinuje više izrazito jakih tonova, oni počinju da se nadmeću za pažnju i mogu da stvore prenaglašen efekat.

Poseban problem predstavlja kombinacija zelene i crvene. Iako obe boje pojedinačno mogu izgledati veoma lepo, zajedno lako podsećaju na boje Božića. Takva asocijacija možda je simpatična tokom decembra, ali verovatno nije ono što želite u kuhinji tokom cele godine, jer deluje previše stimulativno.

2. Crna i bela

Iako se crno-bela kombinacija dugo smatrala klasikom, dizajneri enterijera danas je često izbegavaju u kuhinjama, jer je rezultat ponekad previše hladan i oštar, jer ove boje kuhinji mogu da oduzmu toplinu i karakter.

Umesto čistog kontrasta između crne i blistavo bele, stručnjaci savetuju nijanse koje pripadaju istoj toploj paleti. Bela sa blagim tonovima krem, bež ili sive može da zadrži svetao izgled prostora, ali bez hladnog i sterilnog utiska. Crne kuhinjske elemente, na primer, možete kombinovati sa toplom prljavobelom ili krem nijansom. Tako se ublažava oštar kontrast i prostor dobija luksuzniji i prijatniji izgled.

Važnu ulogu imaju i materijali. Prirodno drvo, zahvaljujući svojoj toplini i teksturi, može lako da razbije monotoniju crno-bele kuhinje i učini je prijatnijom.

3. Mornarsko plava i crna

Mornarsko plava i crna mogu kuhinji dati dramatičan i upečatljiv izgled, ali ako ih ima previše, prostor lako može postati sumoran, težak i vizuelno skučen. Umesto elegantne, diskretno dramatične kuhinje, možete dobiti prostor koji deluje mračno i zatvoreno. Tamnoplava ili gotovo crna nijansa može uneti dubinu i lep kontrast svetlijim površinama, naročito ako se koristi samo na donjim elementima ili kuhinjskom ostrvu.

(Lepa i srećna)