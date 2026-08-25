4 NAJVEĆA TRENDA BOJA KOSE ZA JESEN 2026: Plava dobija novu verziju, a evo šta je "poetski romantični balajaž"

Bliži se jesen, što znači da se zvanično vraća sezona ćebadi, džempera od kašmira i svega sa ukusom i mirisom bundeve. Ta topla, bogata atmosfera prenosi se i na našu rutinu ulepšavanja, a promena boje kose jedan je od najjednostavnijih načina da prigrlite tu promenu.

Bilo da želite blage, suptilne nijanse koje daju dubinu ili pak potpuno novu, sjajniju boju, trendovi koje prepoučuju profesionalni koloristi pružaju mnoštvo inspiracije za vaše sledeće sezonsko osvežavanje izgleda.

Poetski romantični balajaž

Ove jeseni, balejaž poprima nežniju i suptilniju notu. Umesto upadljivih pramenova sa jakim kontrastom, „poetski romantični” balejaž koristi tehniku nijansiranja u okviru iste boje (ton-na-ton) kako bi se postigla suptilna igra dubine i dimenzije, piše Real Simple.

Prirodno nesavršen izgled pristaje gotovo svima, a posebno onima koji preferiraju bezvremensku boju kose koja ne zahteva komplikovano održavanje.

Smeđa sa čokoladnim tonovima

Za temeljnije sezonsko osveženje, kakao spaja bogatu smeđu osnovu sa nežnim pramenovima u nijansi raskošne čokoladno-smeđe boje. Ova sjajna boja posebno dobro pristaje maslinastom tenu, mada frizer može prilagoditi toplinu i dubinu nijanse vašem konkretnom tonu kože.

Pramenovi u boji karamelizovanog ćilibara

Karamelizovani ćilibarni pramenovi spajaju puterasto zlatne i bakarne tonove za izgled koji deluje toplo, zemljano i stvoren je za nošenje džempera.

- Ovaj izgled posebno dobro izgleda na brinetama i na gušćoj, slojevitoj kosi, gde veći pramenovi mogu naglasiti pokret i volumen - objašnjava frizer Lesli Šors za Real Simple.

Oblačni balajaž

„Cloud balayage” (oblačni balajaž) donosi prozračnu novinu izrazito plavoj kosi. Ovaj stil podrazumeva pramenove u nijansi bele plave boje raspoređene po već plavoj podlozi, čime se stvara suptilna dubina koju frizer Šors opisuje kao „eteričnu i spokojnu”.

Ova tehnika može biti i odličan izbor za uklapanje sede kose, jer hladni, svetli pramenovi pomažu u stvaranju prirodnijeg prelaza između sedih vlasi i plavih pramenova.