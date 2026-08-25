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NAŠI PRECI SU VEROVALI DA JE OVO NAJMOĆNIJA MOLITVA TOKOM POSTA: Vraća duši mir i donosi utehu u teškim trenucima

Ove reči nose snažnu poruku vere, pokajanja i poverenja u Božiju ljubav.

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Foto: Deposit/ rglinsky, dimaberkut
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Post nije samo odricanje od mrsne hrane, već vreme kada se čovek okreće sebi, preispituje svoje misli i dela i nastoji da pronađe dublji mir. U danima posta mnogi vernici zato posežu za molitvom, tražeći utehu, snagu i nadu u trenucima kada im je najpotrebnija.

Ove reči nose snažnu poruku vere, pokajanja i poverenja u Božiju ljubav, pa ih mnogi izgovaraju kao deo svoje duhovne pripreme za post.

Kada je patrijarh Pavle govorio o postu, uvek je isticao tri velika greha, koja su naročito opasna. To su gordost, prejedanje i nepoštovanje posta.

Najsnažnija molitva koju možete izgovoriti tokom posta:

"Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza sa nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim. Svaki koji jede od NJega ne umire, kao što reče Hranitelj sviju. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe, što neporočno Boga Reč rodi, suštu Bogorodicu veličamo. Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin."

Post nas podseća da prava snaga ovog perioda nije samo u onome čega se odričemo, već u onome što pokušavamo da izgradimo u sebi – više strpljenja, smirenosti, ljubavi i vere.

Zato molitva tokom posta može biti trenutak tišine u kojem čovek zastane, udalji se od svakodnevnih briga i svoje misli usmeri ka Bogu.

Neka ove reči budu podsetnik da se mir ne pronalazi samo kroz odricanje, već i kroz iskreno pokajanje, praštanje i otvoreno srce.

(Stil)

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