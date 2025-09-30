AMAL KLUNI SE POJAVILA U HALJINI KOJA ODUZIMA DAH: Ova žena gde god da se pojavi ukrade svu pažnju!

Amal Clooney ponovno je pokazala da je modna kraljica svakog crvenog tepiha.

Na otvaranju New York Film Festivala, advokatica i humanitarka pojavila se u glamuroznom izdanju koje je izazvalo oduševljenje. Nosila je haljinu s potpisom modne kuće Oskar de la Renta koja je deo njihove kolekcije za jesen/zimu 2025. godine.

Amal je odabrala minijaturnu crvenu baršunastu haljinu bez ramena, čiji je donji deo ukrašen trodimenzionalnim cvetnim detaljima u bogatim tonovima crvene i zlatne.

Efekat cvetnog volumena dao je haljini razigran, ali i vrlo luksuzan utisak, dok je baršun u gornjem delu kreacije naglasio eleganciju i sofisticiranost.

Amal je izdanje upotpunila klač torbicom u boji haljine kao i elegantnim salonkama na tanku visoku petu, koje su celom autfitu dale dodatnu notu glamura.

Salonke čiji je veći deo napravljen od PVC-a imaju zlatne delove na prstima i peti.

Nakit je bio minimalan, čime je Amal prepustila haljini, čiji donji deo nalikuje cvetnom buketu, da ostane u centru pažnje.

Amal se na crvenom tepihu pojavila ruku pod ruku sa suprugom, glumcem Džordžom Klunijem, koji je obukao klasično tamno odelo.

