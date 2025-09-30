Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

AMAL KLUNI SE POJAVILA U HALJINI KOJA ODUZIMA DAH: Ova žena gde god da se pojavi ukrade svu pažnju!

Amal Clooney ponovno je pokazala da je modna kraljica svakog crvenog tepiha.

1759219469_profimedia-1041781543.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Na otvaranju New York Film Festivala, advokatica i humanitarka pojavila se u glamuroznom izdanju koje je izazvalo oduševljenje. Nosila je haljinu s potpisom modne kuće Oskar de la Renta koja je deo njihove kolekcije za jesen/zimu 2025. godine.

Amal je odabrala minijaturnu crvenu baršunastu haljinu bez ramena, čiji je donji deo ukrašen trodimenzionalnim cvetnim detaljima u bogatim tonovima crvene i zlatne.

Efekat cvetnog volumena dao je haljini razigran, ali i vrlo luksuzan utisak, dok je baršun u gornjem delu kreacije naglasio eleganciju i sofisticiranost.

Foto: Profimedia

Amal je izdanje upotpunila klač torbicom u boji haljine kao i elegantnim salonkama na tanku visoku petu, koje su celom autfitu dale dodatnu notu glamura.

Salonke čiji je veći deo napravljen od PVC-a imaju zlatne delove na prstima i peti.

Nakit je bio minimalan, čime je Amal prepustila haljini, čiji donji deo nalikuje cvetnom buketu, da ostane u centru pažnje.

Amal se na crvenom tepihu pojavila ruku pod ruku sa suprugom, glumcem Džordžom Klunijem, koji je obukao klasično tamno odelo.

(Zadovoljna)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas