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BEN AFLEK NASMEJAO SVET PRIČOM O DECI: Evo šta se dogodi kada im daje ljubavne savete – njihov odgovor ga je potpuno razoružao

Glumac Ben Aflek iza sebe ima dva braka, a (ne)uspeh u ljubavi je učinio da deca njegove savete o vezama uzimaju sa rezervom.

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Foto: Profimedia/ YouTube, Planet
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Glumac Ben Aflek iza sebe ima dva braka. Sa glumicom Dženifer Garner je bio u braku od 2005. do 2018. godine i ima troje dece: Vajolet (20), Fina (17) i Semjuela (14).

Potom je nakon nekoliko godina samovanja, rešio da se pomiri sa bivšom devojkom i da njihovoj ljubavi šansu.

Dženifer Lopez i Ben Aflek su se venčali 2022. godine, ali nažalost njihov brak nije potrajao. Nakon dve godine braka su se rastali i od tada je sam.

Pored dva braka, iza njega su i brojne veze, a izgleda da ga zbog (ne)uspeha u ljubavi, njegova deca ne shvataju ozbiljno kad želi da im da neki savet.

Kako je nedavno u emisiji kod Džimija Kimela otkrio, njegova deca brzo dovode u pitanje, njegove savete o vezama.

Glumac priznaje da su ga prošli brakovi učinili lakom metom za trpezarijskim stolom.

Kako se prisetio u popularnoj emisiji, jednom je pokušao da iznese svoje mišljenje o vezi, kada ga je jedno od dece osporilo.

- Rekao sam: Pa, stvar s tom vezom jeste da je ta osoba.... a sedamnaestogodišnjak se samo okrenuo ka meni i rekao Oh, kao da si ti stručnjak za veze?- ispričao je Ben Aflek i dodao:

- Dajem im savete i pokušavam da razgovaram s njima, da ih vaspitavam kao što to inače rade roditelji. Ono što sam shvatio jeste da sada nije u pitanju samo jedan tinejdžer koji prevrće očima. Ponekad počnem neku priču za vreme večere, a onda uhvatim kako razmenjuju poglede i shvatim da sam ja ta karikatura u celoj priči.-

(Glossy)

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