BILA JE NAJLEPŠA PLAVUŠA DEVEDESETIH, UDALA SE ZA GROFA I RODILA MU TROJE DECE: Evo kako danas živi Klaudija Šifer

Klaudija Šifer danas slavi 56. rođendan, a mi vam donosimo priču o tome kako danas živi i čime se bavi

Slavna manekenka Klaudija Šifer danas slavi 56. rođendan. Iako gazi 6. deceniju života, ona nije izgubila svoju magiju, ali ni volju za poslom. Klaudija se i dalje bavi modom, ali i preduzetništvom, dizajnom enterijera i filmskom produkcijom.

Povremeno se pojavljuje u vrhunskim modnim kampanjama (za brendove poput Versace, Balenciaga i Chloé), a aktivna je i u sferi kućne dekoracije kroz saradnju sa portugalskim proizvođačem keramike Bordallo Pinheiro.

Slavna manekenka je u detinjstvu imala strašne komplekse

Čuvena manekenka i ambasadorka dobre volje UNICEF-a rođena je 25. avgusta 1970. godine u nemačkom gradu Rajnbergu. NJen otac, Hajnc Šifer, bio je advokat, a majka, Gudrun, domaćica i majka koja je odgajala decu. U porodici ih je bilo četvoro: brat Stefan, sestre Ana Karolina i Andrea i najmlađa Klaudija. Buduća zvezda modne piste provela je detinjstvo u Diseldorfu. U školi je važila za marljivu učenicu i posebno je volela tačne nauke. Stoga je, kao tinejdžerka, ozbiljno planirala da krene očevim stopama i postane advokat.

Međutim, školske godine joj nisu bile lake zbog čitavog niza kompleksa - uključujući njenu društvenu dobrobit i visok rast. Dečaci su Klaudiju nazivali mršavom, koščatom i previše ozbiljnom.

"Oduvek sam sanjala da nisam toliko visoka. Kada sam bila u osnovnoj školi, bila sam ista kao i sve ostale devojčice, ali nakon što sam napunila 12 godina, moja visina je počela dramatično da raste. Svakog dana sam postajala sve viša i viša, dok su svi ostali ostajali isti. Dečaci ne žele da izlaze sa devojkama koje su više od njih. Osećala sam se strašno usamljeno jer sam bila drugačija od svojih drugarica“, kasnije je rekla supermodel.

Međutim, Klaudiji je išlo dobro na studijama. Sa 15 godina je čak pobedila na olimpijadi iz fizike i dobila priliku da se upiše na univerzitet u Minhenu, ali život joj je pripremio sasvim drugačiji put.

Sve se promenilo 1987. godine. U diskoteci povodom njene diplome, Klaudiju je primetio direktor pariske agencije Metropoliten Models, Mišel Levaton. On je odmah shvatio njen potencijal, ali Klaudijina porodica nije delila njegov entuzijazam. NJeni roditelji su insistirali da njihova ćerka treba da razmisli o studijama i da dobije normalno zanimanje.

Nakon polaganja ispita, Klaudija je počela da radi u advokatskoj firmi svog oca. Ali Levaton je stalno zvao njihovu kuću i nagovarao roditelje da joj dozvole da ode u Pariz. Na kraju su pristali, a odluka se pokazala sudbonosnom.

Klaudijino prvo foto snimanje održano je sa fotografkinjom Mari-Fransoaz Pribis. Međutim, časopisi nisu žurili da objave fotografije: njeno lice je delovalo previše detinjasto, a figura nesrazmerna. Mnogi urednici su bili sigurni da je najviše što može da dobije posao u katalozima.

Situacija se promenila kada ju je primetila direktorka kastinga francuskog EL-a, Odil Saron. Nazvala je Klaudiju „božanskom“, i ubrzo 1988. godine njena fotografija se pojavila na naslovnoj strani svetskog sjajnog časopisa. Bio je to proboj - porudžbine su se nizale jedna za drugom. Sa 19 godina, Šifer je krasila naslovnu stranu američkog Kosmopolitana, a njeni honorari su naglo porasli. Agentkinja Alin Solije je razvila strategiju za nju: da glumi samo u projektima koji bi sačuvali imidž sveže i ženstvene devojke.

„Mnogo ambicioznih modela pristaje na sve, a onda možete zaboraviti na Vog. Pokušala sam da izaberem pravi put i to mi je otvorilo sva vrata“, rekla je Klaudija Šifer.

Godine 1990, Klaudija je potpisala ugovor sa Šanelom. Karl Lagerfeld ju je video kao novo lice brenda. Da bi to postigla, morala je brzo da nauči kako da hoda po pisti: nikada ranije nije radila na pisti, a njen hod je kritikovan zbog nespretnosti. Ipak, Lagerfelda je fascinirala njena prirodnost.

„Ona može da hoda po pisti na isti način kao što hoda ulicom“, rekao je tada on.

Saradnja sa Šanelom je trajala do 1997. godine, a ponovo je nastavljena 2007. godine. Klaudija i Karl su 2010. godine čak objavili zajednički foto-album, gde je Lagerfeld bio fotograf.

Godine 1992, Šifer je postala zaštitno lice kozmetičke kompanije Revlon, a ovaj ugovor ju je učinio najplaćenijim modelom na svetu. Kasnije su na ovu listu dodate saradnje sa L'Orealom, Sitroenom, Viktorijas Sikretom, Guesom, Valentinom, Versaćeom, Mangom, Aksesorizeom, ISL-om, Dolče i Gabanom, Salvatore Feragamom i drugim brendovima. Kao rezultat toga, uspela je da postigne rezultate koje nijedan drugi model nije uspeo da nadmaši.

Istovremeno, Klaudija je, kao prava Nemica, uvek ostavljala utisak ozbiljne, hladne i odgovorne devojke. Bila je veoma tačna, nije pravila ispade besa na setu i nije sebi dozvoljavala da se zabavlja po klubovima i barovima cele noći:

„Ako je neko mislio da sam dosadna zato što sam profesionalna, onda šteta za njega. Više volim tu sliku od slike skandalozne devojke. Naše profesionalno okruženje može delovati ekscentrično koliko god želite, ali ovde vole kada se na vas može osloniti. Tako da mi je moja reputacija ozbiljne devojke omogućila da steknem poštovanje.“

Pored manekenstva, Klaudija je bila zainteresovana i za film. NJena filmografija uključuje uloge u filmovima „Riči Rič“ (1994), „Crno i belo“ (1999), „Prijatelji i ljubavnici“ (1999), „Očajne lepotice“ (2000), „Zapravo ljubav“ (2003). Model je takođe glumila u muzičkim spotovima. Na primer, Bon Džovi i Vestlajf.

Uprkos njenoj skromnosti i nedostatku skandala, Klaudijin lični život je više puta bio predmet rasprava u štampi. Godine 1993. počela je da se zabavlja sa mađioničarem Dejvidom Koperfildom, ali su raskinuli dve godine kasnije. Kasnije se pričalo da je manekenka imala afere sa Piterom Gabrijelom, Džonom Bon Džovijem i princom Albertom II od Monaka. Ali, pravu ljubav manekenka je pronašla tek početkom 2000-ih. Godine 2002. udala se za britanskog producenta i reditelja Metjua Vona, sina grofa Džordža Alberta Harlija de Ver Dramonda, i dobila titulu grofice. Par je dobio troje dece: sina Kaspera (2003), ćerku Klementinu (2004) i ćerku Kozimu (2010). Klaudija retko pokazuje porodične fotografije i više voli da svoj lični život drži u tajnosti, jer sreća voli tišinu.

Danas, Klaudija Šifer ređe učestvuje u snimanju, povremeno pristaje na saradnju sa modnim brendovima i skoro svo vreme posvećuje porodici:

„Zaradila sam dovoljno novca da napravim pauzu. Ali želim da ostanem deo sveta mode.“

Zvanično, nakon venčanja, uzela je prezime svog muža i postala Klaudija de Ver Dramond, ali u svetu mode je i dalje poznata kao Šifer. Za fanove će zauvek ostati „nemačka Barbika“ i simbol devedesetih.

(Stil)

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