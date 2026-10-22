BILA JE VELIKA ZVEZDA, SADA TRAŽI POSAO U RESTORANU: "Trenutno gotovo da uopšte nema glumačkog posla"

Američka glumica Asija Kejt Dilon, poznata po ulogama u serijama "Milijarde" i "Narandžasta je nova crna“, objavila je da traži posao izvan glumačke industrije.

Kako je navela, gluma joj je poslednjih 11 godina bila jedini izvor prihoda, ali je zbog sve manjeg broja angažmana sada prinuđena da potraži drugi posao.

Asija Kejt Dilon obratila se pratiocima na Instagramu i objavila da traži posao u ugostiteljstvu ili drugim uslužnim delatnostima. Glumica je navela da je spremna da radi puno ili nepuno radno vreme, kao i tokom noćnih smena i vikendom.

Dilon je objasnila da je poslednjih godina sve teže dolazila do glumačkih angažmana, a da je trenutna situacija posebno izazovna za transrodne i nebinarne glumce, kao i za one koji se ne uklapaju u tradicionalne rodne kategorije.

- Trenutno gotovo da uopšte nema glumačkog posla, kao što je slučaj i sa mnogim mojim kolegama, a posebno sa nama koji smo transrodni, nebinarni ili se ne uklapamo u tradicionalne rodne kategorije. Zato ponovo moram da potražim posao u uslužnim delatnostima - napisala je glumica.

Glumica je istakla da već ima iskustva u ugostiteljstvu i radu sa gostima. Tokom ranijih godina obavljala je različite poslove, od pranja sudova i posluživanja hrane do vođenja smene.

Kako je navela, odgovaraju joj različite vrste angažmana, uključujući i posao sa nepunim radnim vremenom.

- Volim da radim sa ljudima. Volim da stvaram prijatnu atmosferu u kojoj ljudi mogu da se opuste i druže. Volim hranu i piće. Posvećena sam poslu, radoznala i odlično se snalazim u timskom radu - poručila je Dilon.

NJena objava privukla je pažnju javnosti, a o njoj su izvestili i strani mediji, među kojima su Variety i TMZ.

Proslavila se u seriji "Milijarde"

Asija Kejt Dilon najpoznatija je po ulozi Tejlor Mejson u seriji Milijarde (Billions), u kojoj je tumačila nebinarni lik. Pojavila se i u Netfliksovoj seriji Narandžasta je nova crna (Orange Is the New Black), kao i u filmu Džon Vik 3: Parabelum (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) iz 2019. godine.

Dilon se i privatno izjašnjava kao nebinarna osoba i javno je govorila o svom rodnom identitetu. U engleskom jeziku koristi rodno neutralne zamenice they/them.

NJena objava ponovo je otvorila pitanje nesigurnosti zaposlenja u filmskoj industriji, u kojoj ni prepoznatljivost i uspešne uloge ne garantuju kontinuiran posao.

(B92.net)

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