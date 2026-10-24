Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

HALE BERI DOBILA I ZABRANU PRILASKA: Čuvena oskarovka pred sudom zbog navoda bivšeg muža da je davila sina

Privremena zabrana prilaska koju je Olivije Martinez izdejstvovao protiv Hale Beri produžena je do kraja vikenda, dok se burni spor oko starateljstva između ovog bivšeg para nastavlja i sledeće nedelje.

1792827118_profimedia-1070118380.jpg
Foto: Julie Edwards / Avalon / Profimedia
Oglas

Poznata glumica i francuski glumac pojavili su se u petak, petog dana saslušanja, pred sudom „Stenli Mosk” u Los Anđelesu, povodom optužbi da je Berijeva zlostavljala njihovog trinaestogodišnjeg sina Masea. U sudnici je šezdesetogodišnji Martinez nastavio svedočenje koje je započeo u četvrtak iza zatvorenih vrata. On je ostao pri svojim tvrdnjama da ga je Berijeva zlostavljala, iako mu je predočena njegova izjava data pod zakletvom 2024. godine, u kojoj je naveo da u njihovoj vezi nije bilo slučajeva nasilja u porodici.

Svedočio je i verenik Hale Beri, pedesetšestogodišnji Van Hant, čije reči u sudnici za sada nisu poznate javnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Berry (@halleberry)

Očekuje se da će ćerka Berijeve, osamnaestogodišnja Nala Obri, u ponedeljak svedočiti putem video-linka, kada se saslušanje nastavi. U četvrtak, tokom četvrtog dana postupka koji se tiče mere zabrane prilaska zbog nasilja u porodici i spora oko starateljstva, advokatica Berijeve, Marina Bek, ispitala je Martineza. Ona ga je pitala o navodima da ga je Berijeva zlostavljala tokom njihove veze — uključujući i navodne incidente od pre deset godina. Advokatica je francuskom glumcu predočila izjavu koju je on potpisao pre dve godine, pod krivičnom odgovornošću za davanje lažnog iskaza, u kojoj se navodi da među njima nije bilo istorije nasilja u porodici.

Ova pojavljivanja pred sudom proizilaze iz tvrdnje Martineza da je dobitnica Oskara davila njihovog sina tinejdžera tokom navodnog sukoba u njenoj kući 26. septembra, prenosi Pejdž Siks.

Martinez tvrdi da je taj incident samo jedan u nizu primera kontinuiranog zlostavljačkog ponašanja, te navodi da mu se Maseo obratio nakon incidenta, tražeći da dođe po njega. Sudija je prethodno odobrio Martinezu privremenu zabranu prilaska zbog nasilja u porodici, kao i njegov zahtev za dobijanje primarnog starateljstva nad Maseom.

Ova odluka ograničava vreme koje Beri može da provodi sa Maseom dok traje sudski postupak.

Ćerka Berijeve, osamnaestogodišnja Nala Obri, ranije je dostavila sudu izjavu u kojoj navodi da nikada nije videla glumicu kako zlostavlja Masea.

BONUS VIDEO


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas