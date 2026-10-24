HALE BERI DOBILA I ZABRANU PRILASKA: Čuvena oskarovka pred sudom zbog navoda bivšeg muža da je davila sina

Privremena zabrana prilaska koju je Olivije Martinez izdejstvovao protiv Hale Beri produžena je do kraja vikenda, dok se burni spor oko starateljstva između ovog bivšeg para nastavlja i sledeće nedelje.

Poznata glumica i francuski glumac pojavili su se u petak, petog dana saslušanja, pred sudom „Stenli Mosk” u Los Anđelesu, povodom optužbi da je Berijeva zlostavljala njihovog trinaestogodišnjeg sina Masea. U sudnici je šezdesetogodišnji Martinez nastavio svedočenje koje je započeo u četvrtak iza zatvorenih vrata. On je ostao pri svojim tvrdnjama da ga je Berijeva zlostavljala, iako mu je predočena njegova izjava data pod zakletvom 2024. godine, u kojoj je naveo da u njihovoj vezi nije bilo slučajeva nasilja u porodici.

Svedočio je i verenik Hale Beri, pedesetšestogodišnji Van Hant, čije reči u sudnici za sada nisu poznate javnosti.

Očekuje se da će ćerka Berijeve, osamnaestogodišnja Nala Obri, u ponedeljak svedočiti putem video-linka, kada se saslušanje nastavi. U četvrtak, tokom četvrtog dana postupka koji se tiče mere zabrane prilaska zbog nasilja u porodici i spora oko starateljstva, advokatica Berijeve, Marina Bek, ispitala je Martineza. Ona ga je pitala o navodima da ga je Berijeva zlostavljala tokom njihove veze — uključujući i navodne incidente od pre deset godina. Advokatica je francuskom glumcu predočila izjavu koju je on potpisao pre dve godine, pod krivičnom odgovornošću za davanje lažnog iskaza, u kojoj se navodi da među njima nije bilo istorije nasilja u porodici.

Ova pojavljivanja pred sudom proizilaze iz tvrdnje Martineza da je dobitnica Oskara davila njihovog sina tinejdžera tokom navodnog sukoba u njenoj kući 26. septembra, prenosi Pejdž Siks.

Martinez tvrdi da je taj incident samo jedan u nizu primera kontinuiranog zlostavljačkog ponašanja, te navodi da mu se Maseo obratio nakon incidenta, tražeći da dođe po njega. Sudija je prethodno odobrio Martinezu privremenu zabranu prilaska zbog nasilja u porodici, kao i njegov zahtev za dobijanje primarnog starateljstva nad Maseom.

Ova odluka ograničava vreme koje Beri može da provodi sa Maseom dok traje sudski postupak.

Ćerka Berijeve, osamnaestogodišnja Nala Obri, ranije je dostavila sudu izjavu u kojoj navodi da nikada nije videla glumicu kako zlostavlja Masea.

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