BOJA KOJA ĆE OBELEŽITI VENČANJA 2026. GODINE: Spaja optimizam i eleganciju, i oduševiće buduće mladence širom sveta (FOTO)

U svetu venčanja svaka nova godina donosi svežu paletu inspiracija, a za 2026. godinu se posebno ističe to da će boja postati glavni deo atmosfere i stila.

Budući mladenci sve više teže presonalizovanim detaljima koji odražavaju njih same, a izbor jedne dominantne nijanse postaje način da se ispriča priča njihovog dana.

Svake godine, timovi jednog od najpopularnijeg časopisa za venčanja na svetu - Brides, se okupljaju kako bi odabrali nijansu koja će oblikovati godinu koja dolazi, istražujući nove trendove venčanja, kolekcije sa modnih pista, uticaj dizajna doma i inspiracije na društvenim mrežama. Tako se za narednu, 2026. godinu, posebno izdvojila jedna nijansa - Island citrus, razigrana, uglađena i romantična nijansa idealna za parove koji žele da dodaju živahnu boju svom danu.

Bez obzira da li planirate svežu prolećnu proslavu, suncem obasjanu letnju zabavu, sveže jesenje okupanje ili ugodnu zimsku varijantu, Island citrus pruža blažen nalet boja tokom cele godine. Živahna je i energična, ova žuto-zelena nijansa nalazi se negde između limuna i limete, a biće utkana u stolove, cvetne dekoracije, pića.., donoseći optimizam i eleganciju u jednom.

Cvetni aranžmani sledeće sezone neće biti samo scvetovi, već kombinacija sušenog lišća, pampas trava i raznovrsnog zelenila koje će dati teksturu i volumen.