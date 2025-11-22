Oglas
BOJA KOJA ĆE OBELEŽITI VENČANJA 2026. GODINE: Spaja optimizam i eleganciju, i oduševiće buduće mladence širom sveta (FOTO)

U svetu venčanja svaka nova godina donosi svežu paletu inspiracija, a za 2026. godinu se posebno ističe to da će boja postati glavni deo atmosfere i stila.

1763802545_shutterstock_2406254195-2-.jpg
Foto: Shutterstock
Budući mladenci sve više teže presonalizovanim detaljima koji odražavaju njih same, a izbor jedne dominantne nijanse postaje način da se ispriča priča njihovog dana. 

Svake godine, timovi jednog od najpopularnijeg časopisa za venčanja na svetu - Brides, se okupljaju kako bi odabrali nijansu koja će oblikovati godinu koja dolazi, istražujući nove trendove venčanja, kolekcije sa modnih pista, uticaj dizajna doma i inspiracije na društvenim mrežama. Tako se za narednu, 2026. godinu, posebno izdvojila jedna nijansa - Island citrus, razigrana, uglađena i romantična nijansa idealna za parove koji žele da dodaju živahnu boju svom danu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BRIDES (@brides)

Bez obzira da li planirate svežu prolećnu proslavu, suncem obasjanu letnju zabavu, sveže jesenje okupanje ili ugodnu zimsku varijantu, Island citrus pruža blažen nalet boja tokom cele godine. Živahna je i energična, ova žuto-zelena nijansa nalazi se negde između limuna i limete, a biće utkana u stolove, cvetne dekoracije, pića.., donoseći optimizam i eleganciju u jednom. 

Cvetni aranžmani sledeće sezone neće biti samo scvetovi, već kombinacija sušenog lišća, pampas trava i raznovrsnog zelenila koje će dati teksturu i volumen. 

 

