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BRUS VILIS SE POJAVIO NA VENČANJU ĆERKE: Emotivna fotografija pokazuje kako glumac izgleda danas (FOTO)

Uprkos teškoj borbi sa frontotemporalnom demencijom, Brus Vilis nije propustio poseban dan najmlađe ćerke.

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Foto: Profimedia/ Yui Mok, PA Images
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Brus Vilis već godinama nije u javnosti, a o njegovom zdravstvenom stanju svet saznaje putem njegove porodice. 

Ćerka koju deli sa Demi Mur, Talula, se udala prošlog vikenda za muzičara Džastina Ejsija, a sudeći prema novoj fotografiji koju je objavio časopis Vog venčanju je prisustvovao i Brus Vilis. 

Na crno-beloj fotografiji vidi se kako sedamdesetjednogodišnji glumac grli Talulu dok se ona naslanja na njegovo rame. Vilis se osmehnuo kameri, dok se Ejsi rukovao s njim.

Holivudska zvezda je na fotografiji izgledala opušteno noseći košulju kratkih rukava, pantalone i šešir, što je jedna od retkih Brusovih fotografija u poslednje vreme. 

Najmlađa od tri ćerke Vilisa i njegove bivše supruge Demi Mur, udala se za Ejsija tokom elegantne ceremonije na otvorenom, održane u porodičnoj kući u Hejliju, u Ajdahu. Za ceremoniju, mlada je nosila haljinu od svilenog satena modne kuće „Balensijaga”, kreiranu po meri, čiji je autor Pjerpaolo Pičoli. Sofisticirana haljina imala je drapirani šlep i ukras u obliku mašne na zadnjem delu, a uz nju je nosila i upečatljiv veo koji je dosezao do poda.

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