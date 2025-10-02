ĆERKA LEE KIŠ POKAZALA MUŽA: Udala se posle mesec i po dana veze, a sada je podelila njihovu zajedničku fotografiju

Ćerka voditeljke Lee Kiš, Sara Mia Jokić krajem avgusta udala se za svog partnera sa kojim je prethodno bila samo mesec i po dana u vezi.

Sara je sada prvi put nakon venčanja objavila fotografiju sa suprugom sa odmora, te nisu skidali osmehe sa lica, te je jasno koliko su srećni i zaljubljeni.

Foto: Printscreen/ Instagram - saramiajokic

Inače, Mia je u braku sa pilotom kojem je veoma brzo rekla sudbonosno "da", a tada je za "Blic" otkrila detalje.

"Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo (tradicija se izgleda nastavlja jer se i Lea udala za mog tatu posle 7 dana).. U skladu sa tim nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo svu njihovu podršku", rekla je Mia tada.

Lea se udala posle 7 dana

Inače, i Lea Kiš je posle samo par dana pristala da se uda za sadašnjeg supruga.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - pričala je ona i dodala:

- S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto. Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU