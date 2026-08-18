DIZAJNERI NAJAVILI VELIKU PROMENU U UREĐENJU ENTERIJERA: Era klasičnih trpezarijskih stolica je gotova - novi trend stiže u domove

Da li se stolice za trpezariju koje su sve iste polako povlače iz upotrebe, baš kao i kompleti nameštaja za spavaće sobe?

Primećuje se značajan porast zastupljenosti neusklađenih kompleta trpezarijskih stolica u dizajnerskim rešenjima.

Zašto se odustaje od kompleta trpezarijskih stolica?

Dizajnerka Lija Huk iz studija „Gray Oak Studio” primećuje da ovaj trend zahvata čitavu industriju nameštaja što je u velikoj suprotnosti sa trendovima koji su trajali decenijama.

- Smatram da to odražava širi trend stvaranja doma koji deluje kao pažljivo osmišljen prostor sa sopstvenom pričom. Manje ujednačenosti, a više raznolikosti. Manje insistiranja na jednostavnim, čistim linijama, a više na karakteru i jedinstvenosti. Ima nečeg prijatnog i utešnog u tim nesavršenostima - objašnjava ona za The Spruce.

Saveti za kreiranje izgleda sa neusklađenim stolicama

Prvo isprobajte različite stolice za čela stola

Ako već posedujete usklađen komplet trpezarijskih stolica i ne želite da krećete sasvim od nule, Huk savetuje da prvo isprobate drugačije stolice za čela stola.

- Pobrinite se da postoji jasna razlika između stolice u čelu i bočnih stolica – nemojte težiti suptilnim nijansama.

Krajnji rezultat biće skup stolica koji ne deluje kao slučajna mešavina, već kao pažljivo osmišljen izbor.

Vodite računa o sličnim proporcijama

Ako se odlučite za potpuno neusklađen izgled, jedan od načina da celina deluje skladno jeste da se pobrinete da sve stolice budu sličnih dimenzija.

- Smatram da je važno da sve stolice budu približno iste veličine, a naročito iste visine - kaže dizajner enterijera Metjuz Leroj.

- Različite visine mogu delovati neuredno i zbunjujuće. Stolice za čelo stola mogu biti veće, ali ostale stolice trebalo bi da budu sličnih dimenzija.”

Neka stolice za čelo stola dođu do izražaja

Kada birate kolekciju različitih stolica, važno je imati na umu da ne mora svaka od njih biti upečatljiv komad koji dominira prostorom. Tu ulogu prepustite stolicama za čelo stola kako biste izbegli situaciju u kojoj se previše komada nadmeće za pažnju.

- Stolice za čelo stola su poput malog toaleta za goste – pružaju vam slobodu da budete malo smeliji u izboru. Slobodno se poigrajte bojama, materijalima, oblicima ili svim navedenim. Ovo je prilika da prostoru date lični pečat. Isprobajte nove materijale, poput pliša, ili oblike, poput lučnih linija, na ove dve stolice – za koje se možda ne biste usudili da ih odaberete za svih šest bočnih stolica.

Ne mešajte previše stilova

Prema rečima Metjuz Leroj, postoji tanka granica između skupa neusklađenih trpezarijskih stolica koje deluju pažljivo odabrano i obične, nasumične mešavine. Da biste izbegli ovo drugo, ograničite broj stilova koje kombinujete - ona savetuje da se zadržite na svega dva ili tri različita stila stolica, prenosi The Spruce.

