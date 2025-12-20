Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DOLAZI NOVA ERA OBRVA: Trend koji redefiniše lepotu u 2026. godini

Kako se bliži kraj 2025. godine, novi trendovi šminke preuzimaju kontrolu, a čak i ako niste profesionalni šmiker znaćete da su obrve gotovo jedina važna stvar koju treba da ispratitie.

1766231422_Depositphotos_714776064_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Tokom poslednjih nekoliko decenija, trendovi obrva su se razvijali brže od skoro bilo kog drugog dela šminke. Setimo se ultratankih lukova iz devedesetih godina i početka 2000-ih, koje su proslavile holivudske glumice. Međutim, već do 2010-ih, trend se potpuno promenio, pa su guste i prirodnije obrve ponovo počele da dobijaju na popularnosti nakon nekoliko decenija. 

U 2026. godini lepota se vraća svojim korenima, i to bukvalno. Nakon godina intenzivnog oblikovanja, raznih tretmana moda se okreće prirodnom izgledu obrva koje na prvom mestu stavljaju autentičnost i individualnost. 

Prirodne obrve neće biti samo trend, one su pomak o razmišljanju o lepoti. Više se ne teži savršenstvu prema tuđim standardima već se ističe ono što je jedinstveno kod svake osbe. Zato ne nosite nužno pune obrve ukoliko vam ne stoje, nego razmislite o tome kako ide prirodni luk vaših obrva. 

U svetu šminke, prirodne obrve poštuju vaš originalni oblik i boju, ali se suptilno poboljšavaju dobrim proizvodima. Najefikasniji način da se to postigne je ultratanka olovka za obrve koja imitira fine poteze nalik dlačicama. 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas