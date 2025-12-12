DžENIFER ANISTON OTKRIVA KAKO SE BORI PROTIV STARENJA: "To je vrhunsko sredstvo"

Dženifer Aniston otkriva svoj alat protiv starenja u 56. godini

Zvezda serije „Prijatelji“ uvek je izgledala zategnuto i mišićavo, sa istaknutim trbušnjacima i vitkim rukama. Poznato je da redovno treniera i da je okrenuta zdravom načinu ishrane, a sada je otkrila i u čemu je tačno tajna njenog izgleda i podelila savet koji svi mogu da primene.

- Mišići su vrhunsko sredstvo protiv starenja. Gradim snagu koja pokreće moju energiju, samopouzdanje i dugovečnost - rekla je Aniston, prenosi Hello.

Tiha borba za potomstvo

Dženifer Aniston je dala redak intervju za novembarsko izdanje britanskog časopisa „Harpers Bazar“ prilikom kog je progovorila o temi dece i pričama da ne želi da postane majka jer je „sebična radoholičarka“.

- Nisu znali moju priču, niti kroz šta sam prolazila poslednjih 20 godina pokušavajući da osnujem porodicu, jer im ne govorim o svojim zdravstvenim problemima. To se nikoga ne tiče. Ali dođe trenutak kada ne možete da ne čujete – naraciju o tome kako ne želim da imam bebu, da neću porodicu jer sam sebična radoholičarka - rekla je iskreno glumica i dodala da je to sve vreme pogađa.

- To me zaista pogađa – ja sam samo ljudsko biće. Svi smo ljudska bića. Moja porodica zna moju istinu, moji prijatelji znaju moju istinu.

Glumica je tek nedavno otkrila da je bezuspešno pokušala vantelesnu oplodnju i da joj je krivo jer nije zamrzla jajne ćelije godinama ranije.

- Bio je to izazovan put za mene, put stvaranja bebe. U kasnim tridesetim, četrdesetim, prošla sam kroz zaista teške stvari, i da nisam prošla kroz to, nikada ne bih postala ono što je trebalo da budem. Pokušavala sam da zatrudnim. Sve te godine i godine i godine spekulacija... Bilo je zaista teško. Prolazila sam kroz vantelesnu oplodnju, pila kineske čajeve, šta god da se setim.

- Dala bih sve da mi je neko rekao: "Zamrzni jajne ćelije. Učini sebi uslugu". Ti jednostavno tako ne misliš tada. Dakle, evo me danas. Brod je otplovio. Ali ne žalim ni za čim.