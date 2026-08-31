EVA LONGORIJA OBJASNILA ZBOG ČEGA SINU NIKADA NEĆE DATI DA GLEDA "OČAJNE DOMAĆICE": "Stalno me pita"

Eva Longorija je postala planetarno popularna kada je počela da tumači lik Gabrijele Solis u popularnoj seriji "Očajne domaćice".

Eva Longorija kaže da nikada neće dozvoliti svom malom sinu da gleda „Očajne domaćice”, iako ju je uloga u Gabrijele Solis u toj seriji proslavila.

Glumica, koja igra glavnu ulogu u novom filmu „The Last Sunrise”, je dala intervju za Pipl nedavno kada je rekla da se pridržava određenih pravila kada je reč o odgajanju svog osmogodišnjeg sina Santijaga, kog je dobila sa suprugom Hoseom Antonijom Bastonom, bivšim predsednikom najveće latinoameričke medijske kompanije Televisa.

Kada su je pitali kada je poslednji put gledala seriju Očajne domaćice, Longorija je priznala da je njen sin postao svestan da mu je majka poznata glumica i da mu lik Gabrijele Solis često izlazi kroz razne snimke na Jutjubu.

- U poslednje vreme to često viđam, prosto zato što je on to otkrio. Pita me: "Mama, kada mogu to da gledam?", a ja odgovaram: "Nikad".

Podsetimo, Eva je lik Gabrijele Solis igrala od od 2004. do 2012. godine, a ta uloga joj je 2006. donela nominaciju za Zlatni globus. Ipak, s obzirom na tematiku serije jasno je zbog čega ne želi da je sin gleda u toj ulozi.