Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

EVA LONGORIJA OBJASNILA ZBOG ČEGA SINU NIKADA NEĆE DATI DA GLEDA "OČAJNE DOMAĆICE": "Stalno me pita"

Eva Longorija je postala planetarno popularna kada je počela da tumači lik Gabrijele Solis u popularnoj seriji "Očajne domaćice".

1788159463_d8c97933ecdffc8b964284a80af187a1a23dca83.jpg
Foto: Profimedia/ Organización, ContactoPhoto
Oglas

Eva Longorija kaže da nikada neće dozvoliti svom malom sinu da gleda „Očajne domaćice”, iako ju je uloga u Gabrijele Solis u toj seriji proslavila. 

Glumica, koja igra glavnu ulogu u novom filmu „The Last Sunrise”, je dala intervju za Pipl nedavno kada je rekla da se pridržava određenih pravila kada je reč o odgajanju svog osmogodišnjeg sina Santijaga, kog je dobila sa suprugom Hoseom Antonijom Bastonom, bivšim predsednikom najveće latinoameričke medijske kompanije Televisa.

Kada su je pitali kada je poslednji put gledala seriju Očajne domaćice, Longorija je priznala da je njen sin postao svestan da mu je majka poznata glumica i da mu lik Gabrijele Solis često izlazi kroz razne snimke na Jutjubu.

- U poslednje vreme to često viđam, prosto zato što je on to otkrio. Pita me: "Mama, kada mogu to da gledam?", a ja odgovaram: "Nikad". 

Podsetimo, Eva je lik Gabrijele Solis igrala od od 2004. do 2012. godine, a ta uloga joj je 2006. donela nominaciju za Zlatni globus. Ipak, s obzirom na tematiku serije jasno je zbog čega ne želi da je sin gleda u toj ulozi. 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas