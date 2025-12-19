FRIZERI IMAJU STAV DA SA OVOM BOJOM KOSE SVE ŽENE IZGLEDAJU MLAĐE, a većina ipak pravi grešku

Kada pređu 50-tu, žene, u želi da izgledaju mlađe posežu za svetlijim farbama za kosu, a baš tu i greše, kažu frizeri.

Umesto prelaska u plave tonove, trebalo bi birati neke malo tamnije nijanse.

Stručnjaci se slažu da su srednje tamne do tamne nijanse najbolji izbor za žene koje žele prirodan izgled i dobro prekrivene sede.

Posebno se izdvajaju:

topli čokoladni tonovi

lešnik i karamela

tamnoplava sa toplim podtonom

svetlo smeđa sa blagim pramenovima

Ove boje imaju dovoljno pigmenta da ujednače kosu i prekriju sede, a osim toga daju sjaj i dubinu, a pritom omekšavaju crte lica.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Umesto jednolične boje, frizeri sve češće savetuju suptilne pramenoveili balayage tehniku. Ne da biste posvetleli kosu, već da biste dobili dimenziju i pokret.

Tako sede postaju manje uočljive, izrastak je diskretniji, a kosa izgleda prirodnije i zdravije, a lice svežije.

