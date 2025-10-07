3 BOJE ZA KOSU KOJE ĆE ŽENE ŠIROM SVETA TRAŽITI ZA OVU JESEN: Plavuše neće moći da odole jednoj nijansi

Ako razmišljate o promeni boje kose, evo šta treba da imate na umu

Kako jesen polako uvodi zagasite tonove u prirodu i kosa dobija novu priliku za transformaciju, a na vama je da izaberete koji stil želite. Umesto svetlih, osunčanih boja frizeri savetuju da birate tople, bogate boje za kosu.

Karamel plavi balajaž

Frizeri smatraju da plavuše imaju idealno rešenje za prelazak iz leta u jesen, i da svoje zlatne tonove mogu da prefarbaju u boju karamele sa primesama plave.

- Za plavuše, oktobarski izuzetak je karamel balajaž, kremasti pramenovi pomešani sa dubljim zlatnim podtonovima. Održava sjaj oko lica dok letnje plave boje pretvara u bogatije, jesenje tonove - kaže Nik Aroho, stilista poznatih ličnosti u NJujorku za Real Simple.

Čokoladni mermer

Još jedna boja kose koja je među najpopularnijim ove sezone - bogata čokolada sa utkanim mrljama mlečne čokolade. Iako je dovoljno duboka za hladnije vreme u korenu, ova boja ima pramenove mlečne čokolade koji se protežu kroz celu kosu kako bi stvorila dubinu.

Braon pomešana sa bojom meda

Frizeri smatraju da će brinete voleti ovu medeno smeđu boju, koja meša duboku smeđu osnovu sa zlatnim pramenovima koji kosi daju toplinu i dimenziju.

- Ova nijansa je između smeđe i plave, što je čini svestranim izborom. Nije ni previše tamna ni previše svetla, tako da laska širokom spektru ljudi - objašnjava Džeremi Koen, stilista poznatih ličnosti u salonu u NJujorku za Real Simple.



