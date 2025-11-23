Oglas
FRIZURA ZA SAMO NEKOLIKO MINUTA: Napravite "neurednu" punđu da izgleda kao da ste izašli iz salona (VIDEO)

"Neuredna" punđa je odlično rešenje za dane kako želite da sklonite kosu sa lica

1763903740_shutterstock_2162519373.jpg
Foto: Shutterstock
Sve žene imaju dane kada im neke stvari, poput pravljenja frizure, jednostavno ne idu od ruke. 

Međutim i u tim danima postoji jednostavno rešenje - "neuredna" punđa. 

Jedna influenserka je na svom Instagram profilu, korak po korak, objasnila kako da napravite ovu sjajnu punđu, koja može da se nosi u raznim prilikama.

Bilo da treba da se nađete sa drugaricama na kafi ili ste iznenada dobile poziv za izlazak, u samo par koraka imaćete frizuru kao iz salona.

Sve što vam je potrebno jeste rastegljiva gumica za kosu, a detaljne korake, pogledajte u snimku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mo Styles (@_mo__styles_)

(Prva) 

 

