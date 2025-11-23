FRIZURA ZA SAMO NEKOLIKO MINUTA: Napravite "neurednu" punđu da izgleda kao da ste izašli iz salona (VIDEO)

"Neuredna" punđa je odlično rešenje za dane kako želite da sklonite kosu sa lica

Sve žene imaju dane kada im neke stvari, poput pravljenja frizure, jednostavno ne idu od ruke.

Međutim i u tim danima postoji jednostavno rešenje - "neuredna" punđa.

Jedna influenserka je na svom Instagram profilu, korak po korak, objasnila kako da napravite ovu sjajnu punđu, koja može da se nosi u raznim prilikama.

Bilo da treba da se nađete sa drugaricama na kafi ili ste iznenada dobile poziv za izlazak, u samo par koraka imaćete frizuru kao iz salona.

Sve što vam je potrebno jeste rastegljiva gumica za kosu, a detaljne korake, pogledajte u snimku:

(Prva)