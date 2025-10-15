Oglas
GIBANICA KOJU ĆETE PRAVITI STALNO: Kore se ovako savijaju, a onda nastaje čarolija... (RECEPT)

Jedan od onih recepata koje ćete stalno pravilti.

Foto: Jutjub Printskkrin/ Bakina kuhinja
Potrebno je:

  • 500 g gotovih kora
  • 200 g sira
  • 250 ml mleka ili jogurta
  • malo ulja
  • 1/2 praška za pecivo

Priprema:

Koru raširiti na sto pa je premazati uljem, dodati drugu koru i nju premazati uljem. Skupljati je po širini i prstima praviri harmoniku.

Ređati u podmazan pleh. Sir izdrobiti dodati malo ulja, prašak za pecivo jaja i mleko i sve izjednačiti.Preliti između presavijenih dela kora i ostatak odozgo.

 Peći na 200 stepeni 40 minuta. Prijatno!

(Bakina kuhinja)

