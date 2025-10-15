GIBANICA KOJU ĆETE PRAVITI STALNO: Kore se ovako savijaju, a onda nastaje čarolija... (RECEPT)

Jedan od onih recepata koje ćete stalno pravilti.
Oglas
Potrebno je:
- 500 g gotovih kora
- 200 g sira
- 250 ml mleka ili jogurta
- malo ulja
- 1/2 praška za pecivo
Priprema:
Koru raširiti na sto pa je premazati uljem, dodati drugu koru i nju premazati uljem. Skupljati je po širini i prstima praviri harmoniku.
Ređati u podmazan pleh. Sir izdrobiti dodati malo ulja, prašak za pecivo jaja i mleko i sve izjednačiti.Preliti između presavijenih dela kora i ostatak odozgo.
Peći na 200 stepeni 40 minuta. Prijatno!
(Bakina kuhinja)
BONUS VIDEO:
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas