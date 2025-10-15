GIBANICA KOJU ĆETE PRAVITI STALNO: Kore se ovako savijaju, a onda nastaje čarolija... (RECEPT)

Jedan od onih recepata koje ćete stalno pravilti.

Potrebno je:

500 g gotovih kora

200 g sira

250 ml mleka ili jogurta

malo ulja

1/2 praška za pecivo

Priprema:

Koru raširiti na sto pa je premazati uljem, dodati drugu koru i nju premazati uljem. Skupljati je po širini i prstima praviri harmoniku.

Ređati u podmazan pleh. Sir izdrobiti dodati malo ulja, prašak za pecivo jaja i mleko i sve izjednačiti.Preliti između presavijenih dela kora i ostatak odozgo.

Peći na 200 stepeni 40 minuta. Prijatno!

(Bakina kuhinja)

BONUS VIDEO: