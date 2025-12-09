GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ U BOLNICI: "Ne znam da li će biti dobro"

Glumica LJiljana Stjepanović pre dva meseca hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom.

LJiljana se oglasila za "Blic" i otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

Glumica LJiljana Stjepanović istakla je da se ne oseća dobro.

- Nisam dobro. Već dva meseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim - rekla je glumica.

LJiljana je nedavno ispričala da je pre nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla jeza Blic, pa je dodala:

- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osećanje, kao da sam potpuno zdrava.

