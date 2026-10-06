GROM JOJ JE DONEO LJUBAV ŽIVOTA: Kejt Vinslet nakon tri slomljena srca doživela priču kao iz filma (FOTO)

Put do prave ljubavi za Kejt Vinslet nije bio ni jednostavan.

Britanska glumica iza sebe ima bolno iskustvo gubitka prve velike ljubavi, dva braka koja su se završila razvodom, a potom je, potpuno neočekivano, upoznala čoveka svog života, i to u okolnostima koje bi mogle da posluže kao zaplet romantičnog filma.

Kejt Vinslet je još kao veoma mlada postala jedna od najcenjrenijih glumica svoje generacije. Svetsku slavu joj je donela uloga Rouz u "Titaniku", a od tada je izgradila veliku karijeru zahvaljujući brojnim značajnim ulogama i priznanjima.

Decenijama je oduševljavala i talentom i harizmom, a njen profesionalni put je danas toliko bogat da bi joj na njemu pozavideli i mnogo iskusniji holivudski glumci.

Ipak, privatno, daleko od reflektora, nije joj uvek bilo lako...

Prvu ljubav je izgubila prerano, a prvi brak joj je trajao godinu dana

Prva ljubav Kejt Vinslet je bio Stiven Tredre, koji je s njom raskinuo jer je bio teško bolestan i želeo je da Kejt može potpuno da se posveti poslu i pokuša da ostvari svoj san da postane glumica.

Tredre je preminuo upravo u periodu kad je njena karijera bila u ogromnom usponu, a Kejt je zbog njegove sahrane propustila premijeru "Titanika", filma koji će je ubrzo pretvoriti u svetsku zvezdu.

Samo godinu dana nakon njegove smrti, glumica je upoznala reditelja Džima Tripltona, za kog se udala samo nekoliko meseci kasnije, i to u njenoj osnovnoj školi, a 2000. gosine su dobili ćerku Miju.

Uskoro su se, međutim, rastali, a glumica je kasnije otvoreno pričala o tom periodu i priznala da joj je brak bio užasan, kao i da je u jednom trenutku imala osećaj da je izgubila kontrolu nad sopstvenim instinktima.

Drugi brak je delovao kao novi početak

Kejt je 2003. ponovo izgovorila sudbonosno "da", ovog puta reditelju Semu Mendezu. NJih dvoje su dobili sina Džoa i dugo su u javnosti delovali kao skladan par koji je uspešno spojio porodični život i karijere.

Ipak, ni ovaj brak nije potrajao.

Režiser je 2010. prevario Kejt s glumicom Rebekom Hol, a ubrzo su se razišli.

Kejt je nakon razvoda priznala da joj je srce bilo slomljeno i da joj je u tom trenutku jedino bilo važno da bude uz svoju decu. Nije, međutim, mogla da pretpostavi da će joj se upravo tada dogoditi nešto što će joj zauvek promeniti život.

Prava ljubav je stigla s gromom

Sve se dogodilo tokom odmora na privatnom ostrvu Neker, na imanju milijardera Ričarda Brensona, gde je Kejt boravila s porodicom kad je kuću u kojoj su bili pogodio grom.

Izbio je požar, a glumici i njenoj deci u pomoć je pritekao muškarac koji je boravio u drugom objektu na imanju. Bio je to Edvard Ejbel Smit, poznat pod nadimkom Ned Rokenrol, inače Brensonov sestrić.

Situacija je bila dramatična. Kejt je, još u donjem vešu, zgrabila pasoše i zajedno sa decom istrčala iz kuće, dok im je Ned pomagao da se domognu sigurnog mesta.

Niko tada verovatno nije mogao da pretpostavi da će čovek koji im je pomogao da izađu iz zapaljene kuće postati Kejtin suprug.

Oni su se uskoro zbližili, a njihova priča je brzo prerasla u ljubav. Glumica je, kako je kasnije priznala, shvatila da je potpuno opčinjena čovekom kojeg je praktično tek upoznala.

Već 2012. godine su bili vereni, a krajem iste godine su se venčali na intimnoj ceremoniji u NJujorku. Među malobrojnim gostima su bili članovi njihovih porodica i najbliži prijatelji, među kojima i Leonardo Dikaprio, Kejtin dugogodišnji prijatelj i kolega.

Godinu dana kasnije su dobili sina, kome su dali ime Ber, a porodica se potom preselila u Englesku, u Kejtinu domovinu, gde danas vode mirniji život u ruralnom delu Saseksa.

"Poludela sam od zaljubljenosti u ovog čoveka"

Kejt Vinslet ne priča mnogo o svojoj privatnosti, ali povremeno napravi izuzetak i pomene svoj skladan život s Nedom.

Kad je 2021. godine osvojila Emi za ulogu u seriji "Mer iz Istauna", u govoru je posebno naglasila koliko joj znači to što je njen suprug uz nju.

Tada se prisetila i jednog od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja, kada ju je Ned pratio na dodelu Emija 2011. godine. Kejt je priznala da je bila toliko zaljubljena da praktično nije mogla da razmišlja ni o čemu drugom.

– Idemo na dodelu Emija, a ja sam bila toliko obuzeta jer smo se tek upoznali da nisam mogla da se koncentrišem, živo se sećam da sam održala potpuno glup govor pošto nisam bila na planeti Zemlji, poludela sam od zaljubljenosti u ovog čoveka kog sam jedva poznavala – priznala je Kejt.

(Glossy)

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