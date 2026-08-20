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HOROSKOP ZA SEPTEMBAR 2026. GODINE: 4 znaka će doživeti ogroman uspeh - sve će im ići od ruke

Pogledajte da li ste i vi među srećnicima!

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Foto: Deposit/ NewAfrica
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Septembar donosi uspeh za ova četiri znaka zodijaka, i to ne na kašičicu – novac i sreća samo će se nizati jedan za drugim. Govorimo o Ovnovima, Bikovima, Lavovima i Jarčevima.

Prva polovina meseca pomera stvari koje su mesecima stajale, a druga polovina donosi novac, potpise i odgovore na poruke koje ste otpisali.

Ovan: Telefon koji konačno zvoni iz pravog razloga

Ovnovi u septembru hvataju ritam koji im je nedostajao cele zime. Razgovor sa starim poznanikom oko sredine meseca otvara vrata koja niste planirali da kucate. Predlog stiže preko poruke, ne preko zvaničnog kanala, i tu je najveća zamka, nemojte odmah pristajati na prvi iznos.

Druga polovina septembra donosi vam priliku da konačno postavite uslove onako kako vama odgovara. To je nešto što vam se dugo nije pružilo. Samo nemojte svima pričati šta spremate – jedna osoba iz vašeg okruženja nije baš na vašoj strani.

Bik: Septembar donosi uspeh tamo gde ste prestali da očekujete

Bik ulazi u period u kom se isplaćuje strpljenje od prethodnih osam meseci. Posao koji ste radili tiho, bez aplauza, dobija javno priznanje u prvoj polovini septembra. Novac stiže u dve uplate, jedna očekivana, druga ne. Nije slučajno. LJudi koji su vas potcenili u martu sada traže savet, a vi nemate obavezu da ga dajete besplatno.

Ovaj septembar ne donosi uspeh kroz veliku priču, već kroz konkretne pare na računu i vest koja stiže baš kada treba. Jedan poziv može da promeni planove za jesen i pokrene ono što je dugo stajalo.

Lav: LJubav, ugovor i jedna odluka koju odlažete

Lav oseća kako se odnosi sa partnerom, šefom i rodbinom uravnotežuju gotovo istovremeno. Razgovor koji izbegavate šest meseci dešava se prirodno, bez svađe, oko 10. septembra. Posle toga lakše vam je da donesete odluku o selidbi, poslu ili vezi.

Finansijska ponuda stiže krajem meseca i deluje skromno na prvi pogled, ali skriva dugoročnu vrednost koju samo vi vidite. Ne pričajte unapred o tome, naročito ne porodici.

Jarac: Intuicija koja se konačno isplati

Jarčevi u septembru prestaju da sumnjaju u svoj osećaj, i to im donosi najviše. Slika koju ste imali u glavi mesecima dobija konkretan oblik kroz susret sa osobom koja vam pruža praktičnu pomoć.

Projekat koji ste odložili konačno dobija finansijera u drugoj polovini meseca. Jedan stari prijatelj vraća dug, a novac stiže baš kada vam najviše treba. Do kraja jeseni imaćete mnogo više razloga za zadovoljstvo, ali nemojte odmah tražiti gde je kvaka. Ovog puta dobre vesti stvarno jesu dobre vesti.

Zašto baš ova četiri znaka privlače blagostanje

Septembar donosi uspeh ovoj četvorki zato što se u njihovim životima poklapaju tri stvari odjednom, završetak starog ciklusa, finansijska prilika i osoba koja otvara vrata bez očekivanja zauzvrat.

Nije magija, samo im se konačno poklopilo. Posle svega što su pregurali, red je da malo i njima krene.

(Krstarica)

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