"HTELA JE DA ME PUSTI, ALI JE JA NIKADA NE BIH OSTAVIO": Prvi intervju muža Silvije Nedeljković nakon što su dobili blizance posle 17 godina borbe

Saša je opisao emotivan trenutak kada je prvi put uzeo svoju decu u ruke i izrazio veliku ljubav prema njima.

Nakon što su pevačica Silvija Nedeljković i fudbalski golman Saša Stamenković posle čak 17 godina iscrpljujuće borbe za potomstvo dobili blizance, ponosni otac je otvoreno progovorio o svim teškim odlukama, molitvama i neizmernoj ljubavi.

Silvija Nedeljković je na svet donela devojčicu i dečaka, a porodica se trenutno nalazi u Beogradu, dok je Saša zbog profesionalnih obaveza u Čačku morao brzo da se vrati treninzima.

"Zaljubio sam se u sekundi"

Saša je opisao neverovatan osećaj kada je prvi put ugledao i uzeo svoje bebe u ruke.

"Neverovatan osećaj, nikad se brže nisam 'zaljubio'. Ja sam zaljubljive prirode, ali se nikad brže nisam zaljubio u svom životu, nego kad sam prvi put ugledao njih. Inače se plašim da uzimam bebe u ruke, sa starijom decom svi u mom okruženju znaju da pravim haos. Mlađu decu izbegavam da uzimam u ruke, ali kad sam video svoju decu prvi put, uzeo sam ih odmah u ruke i prvo što sam uradio je to da sam ih presvukao. Na moju veliku sreću, doživeo sam to da su me deca upiškila, tako da sam odmah imao tu sreću", ispričao je Saša Stamenković.

"Nikada je ne bih ostavio, njen mir mi je najbitniji"

Tokom 17 godina borbe, par je trpeo velika opterećenja i pitanja okoline, ali su uvek čuvali svoj mir. Silvija je u jednom trenutku razmišljala da to bude poslednji pokušaj vantelesne oplodnje, pa čak i da pusti Sašu da ode kako bi nastavio dalje, ali je on bio nepokolebljiv u stavu da je nikada ne bi napustio.

"Mi retko kad pričamo o ovim stvarima kod kuće, znam da je njena odluka bila da ovo bude poslednji put da probamo i toliko stvari ima i nelogičnosti, da sam joj rekao da ne mora ni taj poslednji put da ide, što se mene tiče, da ja nikada ne bih odustao od nas i da je nikad ne bih ostavio, da bi proveli ceo život zajedno. Meni je najbitniji mir u kući, a ne da li ću sutradan imati dece s njom, ona mi je nekako najbitnija", priznao je golman.

Saša dodaje i koliko razume pritisak kroz koji je njegova supruga prošla tokom svih ovih godina: "Trpeli smo veliku osudu. Razumem sve te ljude, razumem i naš deo porodice, gde Silvija kaže da je razmišljala da me pusti da ja nastavim dalje, ali ja to sigurno ne bih nikada uradio. To bi za mene izgledalo kao da sam je stavio u tom nekom biološkom satu gde ona ima 42 godine, plus hormone koje poseduje, to bi izgledalo kao da sam je stavio na čamac i pustio je da samo plovi niz vodu".

Sudbonosni poziv iz Soluna

Odluka da dobiju blizance došla je spletom neočekivanih okolnosti tokom procesa vantelesne oplodnje u Solunu.

"Ja sam bio u Turskoj na pripremama, ona je otišla za Solun i tako se namestilo da me zove u tom trenutku s obzirom na to da su se dve jajne ćelije oplodile, da li da vrati jednu i da ima za još jedan pokušaj eventualno ako se predomisli. Ja nisam mogao da se javim na telefon jer sam bio na treningu i odlučila je da vrati dve. Nikad nismo pričali na tu temu, ona se molila da dobije blizance, ja sam se takođe molio i to se desilo", otkrio je Stamenković.

Molitve u manastirima za druge parove

Dok se godinama molio u manastirima, Saša je često molitve posvećivao drugim ljudima koji se bore sa istim problemom, verujući da će Bog prepoznati dobru nameru.

"Gde god sam bio molio sam se za te ljude da oni dobiju decu, ako ćemo mi ili oni, da oni dobiju decu jer ja mogu da se nosim s tim, a nisam bio siguran da li i ti ljudi mogu da podnesu taj teret koji im je Bog dao... Često sam dolazio sa Silvijom u sukob, kao da mi nije dovoljno stalo za moje, nego da sam posvećen drugim ljudima, a ja sam u dubini svoje duše znao da Bog prepoznaje dobru nameru i da će biti zbog toga nagrađen jednog dana, što se sada i desilo", rekao je.

Na sam dan porođaja, dok je Silvija bila u bolnici "Narodni front", Saša je otišao u manastir Koporin kako bi se molio za nju i decu. Kada je saznao da ne postoji mogućnost prirodnog porođaja već da ide na carski rez, odmah se vratio za Beograd kako bi joj bio blizu.

Simbolika imena Boško i Staša

Ime za sina nosi duboku emociju i sećanje na pretke, dok je ime za ćerku plod zajedničkog dogovora.

"Kada sam prvi put postao svestan sebe molio sam Boga da mi da muško dete i da mu dam ime Boško, po dedi", ispričao je kroz suze Saša, pa objasnio kako su odabrali ime Staša:

"Svi u mojoj porodici su na slovo S, otac mi je Slobodan, majka mi je Slađana, Silvija mi je supruga, i želeo sam da dete ima isto početno slovo S. Kad smo pričali na tu temu, rekli smo da bi bilo lepo, ako sam ja Stamenković Saša da ona bude Staša... Oko Staše smo se zajednički dogovorili".

(Telegraf)

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