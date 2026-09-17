"IMAM NAJLEPŠE MOGUĆE MIŠLJENJE O NJIMA": Milica Pavlović se obratila Karleušinim ćerkama iako je sa njom u svađi

Milica Pavlović na gala događaju u Beogradu govorila o Marini Tucaković i Atini i Niki, ćerkama Jelene Karleuše.

Među poznatima koji su se pojavili na gala događaju u Beogradu bila je i muzička zvezda Milica Pavlović, koja je za ovu priliku odabrala nežno roze haljinu.

Model je istakao njenu figuru, dok je celokupan stajling upotpunila diskretnom ogrlicom i blagim talasima u kosi. Zbog celokupnog izdanja mnogi su komentarisali da izgleda poput Barbike.

Milica je pozirala fotoreporterima, a potom stala pred novinare i govorila o Marini Tucaković, od čije smrti se 19. septembra navršava pet godina.

Pevačica je otkrila da joj Marina i danas nedostaje, kao i da je se često seti.

- Puno! Kako ne, zaista. Marina je ostavila neizbrisiv trag. Na pomen njenog imena imam osmeh zato što to što je ona radila kroz različite žanrove muzike i ono što danas diše punim plućima jeste nešto što može da bude samo san svakog od nas - da ostavi takav neizbrisiv trag. Bogati smo bili za jednog takvog umetnika i da uživamo u njegovim delima - rekla je Milica.

Tom prilikom Pavlovićeva je govorila i o Atini i Niki, ćerkama Jelene Karleuše, koje su nedavno imale gala proslavu rođendana u Beogradu.

Milica otkrila da li je čestitala rođendan

S obzirom na to da je sa njima ranije bila u dobrim odnosima, Milica je otkrila da li im je čestitala rođendan, iako sa njihovom majkom danas nije u bliska.

- Nisam imala prilike da im čestitam rođendan, evo ovom prilikom. Videla sam fotografije i snimke. Sem što su prelepe i predivne, ja imam najlepše moguće mišljenje o njima. To su prevaspitane devojčice, kulturne, inteligentne i želim im samo da imaju što veća krila da lete i da im se ostvare sve želje ovoga sveta - rekla je Milica.

(Kurir)

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