GUŠĆA KOSA ZA SAMO NEKOLIKO SEKUNDI: Jedan mali trik menja celokupan izgled

Ako vam kosa u poslednje vreme izgleda tanje i beživotnije, postoji jednostavan trik koji može trenutno da joj pruži više volumena.

Ne zahteva šišanje, feniranje niti posebne proizvode - dovoljno je da promenite mesto na kojem pravite razdeljak.

Kada kosu dugo češljamo na istu stranu, vlasi se vremenom "naviknu" na taj položaj i uz koren mogu da izgledaju spljošteno. Prebacivanje razdeljka na suprotnu stranu podiže kosu pri korenu i tako stvara utisak veće gustine.

Posebno je praktično što ovaj trik traje svega nekoliko sekundi. Ako godinama nosite razdeljak na levoj strani, prebacite ga na desnu, a možete da isprobate i nešto dublji bočni razdeljak. Promena je mala, ali vizuelni efekat može biti prilično primetan.

Još jedna mogućnost je cik-cak razdeljak. Umesto potpuno ravne linije kroz koju se jasno vidi teme, kosa pada preko nje iz različitih pravaca, pa područja na kojima je kosa ređa mogu biti manje uočljiva.

Za dodatni volumen možete prstima blago da podignete kosu pri korenu ili je kratko prosušite fenom u smeru suprotnom od onog u kojem je inače nosite.

Važno je, međutim, napraviti razliku između vizuelnog trika i stvarnog problema sa proređivanjem kose. Promena razdeljka ne može da zaustavi opadanje niti da poveća broj vlasi, ona samo može da učini da frizura trenutno izgleda punije.

Ako primetite naglo ili izraženo opadanje, pojavu pečata bez kose, svrab ili druge promene na temenu, najbolje je potražiti savet dermatologa kako bi se utvrdio uzrok.

(Blic Žena)

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