Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

IME ZA DEVOJČICE KOJE JE BILO JEDNO OD NAJLEPŠIH, SADA JE POTPUNO ZABORAVLJENO: Ima važno mesto u pravoslavlju

Ovo staro, zaboravljeno srpsko ime imalo je možda i najmoćniju simboliku od svih.

Foto: Deposit
Oglas

"Birajte imena za svoju decu kao da će se jednog dana po njima zvati neka ulica", rekao je čuveni Duško Radović. To je zaista jedan od najlepših, ali i najozbiljnijih izazova za roditelje. Većina vodi računa o tome kako će se ime slagati uz porodično prezime, kakav bi nadimak od njega mogao da proistekne, koliko će snažna biti simbolika, da li je dovoljno autentično... A da li ste čuli da je neko u poslednje dve decenije ćerku nazvao, na primer, Ikonija?

Bićeš onakav kakvo ti je ime, govorili su stari Rimljani, a otuda verovatno potiču i običaji, odnosno kriterijumi za izbor. Svetski trendovi, lični afiniteti, poštovanje tradicije – šta god. Roditelji koji su u nedoumici možda će baciti i pogled u crkveni kalendar, u kojem ima pregršt unikatnih primera. Među njima je i Ikonija. Već samo po sebi otkriva da je u bliskoj vezi sa hrišćanstvom i duhovnošću.

Kako je u prošlosti postojalo duboko ukorenjeno verovanje da reč poseduje neko magijsko dejstvo, roditelji su se trudili da svojoj deci da daju što snažnija imena koja će im uliti snagu na životnom putu. Već bi koren govorio da je njihovo značenje vezano za tradiciju i veru, a upravo to je slučaj i sa jednim od najlepših, danas gotovo izumrlih ženskih imena.

Ime Ikonija izvedeno je iz grčke reči "eikon", u prevodu – slika sveca. U prenesenom značenju Ikonija je prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena. Prema predanju, tako se zvala jedna od sestara kosovskog junaka Miloša Obilića, koja je, u spomen na brata, podigla manastir Kaona, nedaleko od Šapca.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas