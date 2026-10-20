ISTINA O RAZVODU ADRIJANE LIME I MARKA JARIĆA: Bivši košarkaš je jednom prilikom stavio tačku na sva nagađanja - "Zauvek ću je poštovati"

Iz predivne ljubavne priče Marka Jarića i Adrijane Lime možemo da zaključimo da je veoma teško održati bračnu zajednicu uprkos velikoj ljubavi i poštovanju s obe strane.

Adrijana Lima je imala samo 24 godine kada je upoznala našeg slavnog košarkaša Marka Jarića. Oboje su kasnije pričali da su se sreli slučajno, na jednoj zabavi u Los Anđelesu, ali da su iskrice bile prisutne već na prvi pogled. Iako su dolazili iz sasvim različitih krajeva sveta i kultura, među njima se desilo nešto: Adrijana je pričala da joj se dopalo džentlmensko ponašanje Marka Jarića.

Pre Marka Jarića, Adrijana Lima je bila verena za svetski poznatog muzičara Lenija Kravica. Iz tog perioda potiče i njena čuvena odluka o celibatu, s obzirom na to da je javno deklarisala da je čuvala nevinost za brak, zbog čega su je mediji godinama nazivali „najpoznatijom devicom na svetu“.

Adrijana i Leni Kravic započeli su vezu 2001. godine. NJihova romansa bila je veoma praćena u medijima, a par se verio 2002. godine. Leni je čak posvetio Adrijani ulogu u svom muzičkom spotu za pesmu "Yesterday Is Gone". Ipak, veridba nije potrajala i par se zvanično rastao 2003. godine. Nakon njega, Adrijana je tri godine bila u vezi sa princom Venceslausom od Lihtenštajna, ali sa njim nije bila verena.

Celibat i čuvanje nevinosti za prvu bračnu noć

Iako je izgradila karijeru kao jedan od najseksepilnijih modela na planeti i zvezda brenda Victoria's Secret, Adrijana je privatno držala do izuzetno čvrstih moralnih i religioznih načela. Kao stroga rimokatolkinja (koja je u mladosti čak želela da bude časna sestra), javno je priznala svoja uverenja.

Na vrhuncu svoje popularnosti, 2006. godine, Adrijana je za magazin GQ otvoreno izjavila: „Se*s je za period posle braka“. Dodala je da muškarci koji žele da budu sa njom moraju da poštuju njen izbor, a ako to ne čine, „to znači da je zapravo i ne žele“.

Mediji su kasnije pisali da je Leni Kravic navodno „zažalio“ nakon raskida, šalivši se kroz medije kako je tokom veze s njom živeo u apstinenciji.

Adrijana je ostala dosledna svom obećanju sve do svoje 27. godine, kada se na Dan zaljubljenih 2009. godine udala za Marka Jarića, koji je tako postao njen prvi muškarac.

Par je dobio dve kćerkice, Sijenu i Valentinu i sve je izgledalo kao bajka, ali su sporazumno 2. maja 2014. godine odlučili da se razvedu. Nakon pet godina provedenih u braku, stvari nisu funkcionisale bajno kao nekada, jer su oboje bili u drugačijim fazama života, ali i karijera. Jarić je okončao igračku karijeru, Adrijana je više putovala, a počeli su brojni problemi između njih...

Za to vreme u Srbiji pisalo se o skandalu, govorilo da je razlog za razvod prevara - i spominjali su i Adrijanu i Marka - dok je s druge strane Jarić gotovo samo jednom govorio na ovu temu. Bilo je to pre više od deset godina u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem" gde je izneo svoju verziju događaja i odlučio da na taj način stavi tačku na spekulacije u medijima, dok gotovo da nakon toga nije uopšte govorio o Brazilki.

"Kako prolazim kroz sve ovo? Znaš šta, već sam oguglao, toliko se ovde godinama provlače naslovi... Ne dotiče me toliko, ali kada je familija u pitanju, to je specifično pitanje. Mi smo odlučili da se raziđemo. Već dugo vremena smo pričali o tome i došli smo u fazu braka gde nam se karakteri sudaraju, ne funkcionišemo kako treba, stvara se negativna energija i to je loše za naše kćerkice.

Odlučili smo da se raziđemo, da li će to biti pauza, da li za stalno, još ne znamo. Oboje da poradimo na sebi i videćemo. Nema nikakvog skandala. Odlučili smo da svaki dan provedemo vreme sa decom, ne moramo zajedno, možemo odvojeno... Nema skandala, a onda dođem u Srbiju, svi imaju pouzdane informacije. Imaju vest strani mediji, ali nikakav skandal. Naši časopisi koji imaju verziju na engleskom, pa su i u Americi počeli da preuzimaju informacije od nas. Shvatite, ja sam zaštitnički nastrojen prema familiji, pre svega ćerkama, a prema Adrijani imam veliko poštovanje. Tako će biti zauvek!", rekao je zaštitnički Marko Jarić tada.

I nakon razvoda, Marko i Adrijana su ostali prijatelji. Deca žive sa Adrijanom, njenim novim partnerom i njihovim zajedničkim sinom, kao i decom iz njegovog prvog braka. Adrijana trenutno odgaja petoro dece i kaže da obe njene ćerke žele da budu manekenke. Veruje da će brzo da jedna od njih prošeta pistom Viktorija Sikret, te da će ona to sa velikim oduševljenjem pratiti iz publike.

Spekulacije o mršavosti i revija koja je oduševila

Tri poslednje godine, Adrijana Lima je prošla dug put od postporođajne kilaže do manekenske mršavosti. Prvo je bila na udaru javnosti zbog kilaže koju nije uspela da skine odmah nakon trećeg porođaja, a kada joj je to pošlo za rukom - svi su pričali kako je premršava.

Ona se na reviji pojavila potpuno spremna i pokorila modni svet - kao što je to radila i do sada. Tokom svoje šetnje na reviji Viktorija Sikret 2026. Adrijana je često ruke nameštala u položaju molitve, kako bi se zahvalila Univerzumu za taj momenat.

(Stil)

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