KADA POČINJE ZMISKO RAČUNANJE VREMENA? Sat se pomera unazad, a već bi trebalo da se pripremamo

Ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra.

Tačno u 3:00 časa ujutru, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad na 2:00.

Time se završava letnje računanje vremena i prelazi na zimsko.

Cilj ove promene je bolja usklađenost dnevnog svetla sa radnim i školskim vremenom tokom kraćih zimskih dana.

Iako mnogi ovu promenu dočekuju sa olakšanjem jer "dobijaju sat više sna", stručnjaci savetuju postepeno prilagođavanje kako bi se izbegle smetnje u ritmu spavanja i svakodnevnim navikama.

Zimsko računanje vremena trajaće sve do poslednjeg vikenda u martu naredne godine, kada ćemo ponovo preći na letnje vreme.

Kada počinje zimsko vreme u Srbiji i kako nas to utiče?

Kao i svake godine, kazaljke se vraćaju unazad poslednjeg vikenda u oktobru. Zimsko vreme 2025 počinje 26. oktobra i trajaće do marta 2026.

Pomeranje sata uvedeno je radi boljeg iskorišćenja dnevne svetlosti, ali poslednjih godina se sve češće postavlja pitanje njegove svrhe. Mnogi se pitaju: da li će sat više uopšte ostati praksa?

Kako se lakše navići na zimsko računanje vremena?

Promena vremena, iako deluje bezazleno, može uticati na san, koncentraciju i opšte raspoloženje. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da se lakše prilagodite prelasku na zimsko računanje vremena:

Postepeno menjajte vreme odlaska na spavanje: par dana pre promene pokušajte da legnete 15–30 minuta ranije kako bi se telo naviklo.

Izlazite na dnevnu svetlost: jutarnje sunce pomaže organizmu da se brže prilagodi novom ritmu.

Smanjite korišćenje ekrana pred spavanje: plavo svetlo ometa proizvodnju melatonina, hormona sna.

Izbegavajte kofein i teške obroke uveče, olakšaćete uspavljivanje i kvalitet sna.

Uvedite laganu fizičku aktivnost ujutru – čak i kratka šetnja pomaže u regulaciji bioritma.

Večernja rutina i relaksacija – topla kupka, čitanje knjige ili vežbe disanja mogu pomoći da lakše zaspite.

