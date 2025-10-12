Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KADA POČINJE ZMISKO RAČUNANJE VREMENA? Sat se pomera unazad, a već bi trebalo da se pripremamo

Ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra.

1760256099_shutterstock_1030108906.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Tačno u 3:00 časa ujutru, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad na 2:00.

Time se završava letnje računanje vremena i prelazi na zimsko.

Cilj ove promene je bolja usklađenost dnevnog svetla sa radnim i školskim vremenom tokom kraćih zimskih dana.

Iako mnogi ovu promenu dočekuju sa olakšanjem jer "dobijaju sat više sna", stručnjaci savetuju postepeno prilagođavanje kako bi se izbegle smetnje u ritmu spavanja i svakodnevnim navikama.

Zimsko računanje vremena trajaće sve do poslednjeg vikenda u martu naredne godine, kada ćemo ponovo preći na letnje vreme.

Kada počinje zimsko vreme u Srbiji i kako nas to utiče?

Kao i svake godine, kazaljke se vraćaju unazad poslednjeg vikenda u oktobru. Zimsko vreme 2025 počinje 26. oktobra i trajaće do marta 2026.

Pomeranje sata uvedeno je radi boljeg iskorišćenja dnevne svetlosti, ali poslednjih godina se sve češće postavlja pitanje njegove svrhe. Mnogi se pitaju: da li će sat više uopšte ostati praksa?

Kako se lakše navići na zimsko računanje vremena?

Promena vremena, iako deluje bezazleno, može uticati na san, koncentraciju i opšte raspoloženje. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da se lakše prilagodite prelasku na zimsko računanje vremena:

Postepeno menjajte vreme odlaska na spavanje: par dana pre promene pokušajte da legnete 15–30 minuta ranije kako bi se telo naviklo.

Izlazite na dnevnu svetlost: jutarnje sunce pomaže organizmu da se brže prilagodi novom ritmu.

Smanjite korišćenje ekrana pred spavanje: plavo svetlo ometa proizvodnju melatonina, hormona sna.

Izbegavajte kofein i teške obroke uveče, olakšaćete uspavljivanje i kvalitet sna.

Uvedite laganu fizičku aktivnost ujutru – čak i kratka šetnja pomaže u regulaciji bioritma.

Večernja rutina i relaksacija – topla kupka, čitanje knjige ili vežbe disanja mogu pomoći da lakše zaspite.

(B92.net)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas