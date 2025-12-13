12 GODINA OD SMRTI JEDNOG OD NAJLEPŠIH GLUMACA HOLIVUDA: Oglasila se njegova ćerka

Medou Voker je odala počast svom ocu, Polu Vokeru, obeležavajući 12 godina od njegove smrti.

Medou je podelila fotografije iz detinjstva na kojima sedi na kuhinjskom pultu dok joj Pol s ljubavlju dodaje desert. Objavu je dopunila jednostavnim i emotivnim natpisom:

- 12 godina bez tebe. Volim te zauvek.

Jedina ćerka nastradalog glumca iz filma „Brzi i žestoki“ i njegove bivše partnerke Rebeke Soteros imala je samo 15 godina kada je on tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći 30. novembra 2013. godine, u 40. godini života.



Pol je preminuo nakon što je napustio događaj u organizaciji njegove dobrotvorne organizacije „Reach Out Worldwide“, koja je pružala podršku žrtvama tajfuna Hajan. Bio je na mestu suvozača u crvenom Poršeu Karera GT iz 2005. godine, kojim je upravljao profesionalni vozač trkačkih automobila Rodžer Rodas (38). Vozilo se kretalo brzinom između 130 i 150 km/h u zoni sa ograničenjem brzine od 72 km/h u Kalifornija, kada je Rodas izgubio kontrolu. Automobil je udario u betonski stub ulične rasvete, kada su obojica preminuli.

