12 GODINA OD SMRTI JEDNOG OD NAJLEPŠIH GLUMACA HOLIVUDA: Oglasila se njegova ćerka

Medou Voker je odala počast svom ocu, Polu Vokeru, obeležavajući 12 godina od njegove smrti.

1765614405_237fe3a2e59ba310dab84f61d157cdebcba11b4e.jpg
Foto: profimedia
Medou je podelila fotografije iz detinjstva na kojima sedi na kuhinjskom pultu dok joj Pol s ljubavlju dodaje desert. Objavu je dopunila jednostavnim i emotivnim natpisom: 

- 12 godina bez tebe. Volim te zauvek.

Jedina ćerka nastradalog glumca iz filma „Brzi i žestoki“ i njegove bivše partnerke Rebeke Soteros imala je samo 15 godina kada je on tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći 30. novembra 2013. godine, u 40. godini života.

Pol je preminuo nakon što je napustio događaj u organizaciji njegove dobrotvorne organizacije  „Reach Out Worldwide“, koja je pružala podršku žrtvama tajfuna Hajan. Bio je na mestu suvozača u crvenom Poršeu Karera GT iz 2005. godine, kojim je upravljao profesionalni vozač trkačkih automobila Rodžer Rodas (38). Vozilo se kretalo brzinom između 130 i 150 km/h u zoni sa ograničenjem brzine od 72 km/h u Kalifornija, kada je Rodas izgubio kontrolu. Automobil je udario u betonski stub ulične rasvete, kada su obojica preminuli. 
 

