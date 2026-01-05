KADA SE UNOSI BADNJAK U KUĆU I GDE TREBA DA STOJI: Veruje se da tako donosi sreću i blagostanje

Badnjak zauzima posebno mesto u srpskoj božićnoj tradiciji.

On nije samo drvo koje se unosi u dom, već simbol zajedništva, obnove i duhovne povezanosti porodice. Svaki domaćin koji poštuje starinske običaje pri sečenju i unošenju badnjaka nastavlja tradiciju svojih predaka i unosi blagoslov u svoj dom pred Božić.

Koje drvo se bira za Badnjak

Najčešće se bira mladi hrast ili cer, ali u nekim krajevima može biti i jelovo ili borovo drvo. Važno je da stablo bude dovoljno lagano da se može poneti do kuće. Badnjak simbolizuje toplinu, svetlost i Božiji blagoslov, pa se njegovo pravilno odabiranje smatra temeljem poštovanja tradicije.

Kako se pravilno seče Badnjak

Na Badnji dan, pre izlaska sunca, domaćin, često u društvu sinova ili unuka, odlazi u šumu. Nakon odabira drveta:

Okreće se ka istoku i tri puta se prekrsti.

Pomenjuje Boga, svoju krsnu slavu i predstojeći praznik.

Seče stablo ukoso, sa tri snažna udarca. Ako sekira ne odvoji badnjak, završava se lomljenjem ili uvrtanjem drveta.

Brada je deo drveta koji se lomi na vrhu i simbolizuje sreću i plodnost u narednoj godini. Stablo treba da padne direktno na zemlju, a iver se skuplja i stavlja među karlice, jer veruje se da time kajmak postaje bogatiji i deblji.

Unošenje badnjaka u dom

Po tradiciji, badnjak se unosi u kuću na Badnje veče, nikako ranije. Drvo se postavlja uspravno uz kuću ili pored ulaznih vrata, zajedno sa slamom i pečenicom, simbolično donoseći toplinu, svetlost i blagostanje.

U savremenim domovima, mnogi kupuju badnjak na pijaci ili u prodavnici, ali je važno poštovati običaj unošenja uoči Badnje večeri, kako bi tradicija bila očuvana.

Šta simbolizuje Badnjak

Badnjak ima višestruku simboliku:

Predstavlja drvo koje su pastiri doneli u pećinu, a koje je pravedni Josif koristio da zagreje prostor pred rođenje Isusa Hrista.

Predskazuje drvo Časnog krsta Hristovog, simbol večnog života i spasenja.

Unošenje badnjaka u dom nije samo ritual – već čin vere, poštovanja tradicije i pažnje prema porodici.

(Lepa i srećna)

