KAKO ĆE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA UTICATI NA NAS? Iako ćemo spavati duže, možemo se osećati umornije - poslušajte savete i smanjite posledice promene

Iako dobijamo sat više sna, prelazak na zimsko računanje vremena često nas ostavlja bez energije.

1761381957_62708_pomeranje-sata_f.jpg
Foto: Profimedia
Iako prelazak na zimsko računanje vremenamnogi dočekuju sa olakšanjem jer "dobijamo" sat više sna, u praksi se često dešava suprotno – osećamo se umornije, razdražljivije i teže se budimo. Promena ritma od samo 60 minuta može poremetiti naš biološki sat, a posledice se najviše primećuju tokom prvih nekoliko dana, pa čak i nedelja.

Zašto se osećamo umornije i pospanije?

Naš organizam funkcioniše po unutrašnjem ritmu, poznatom kao cirkadijalni ritam, koji reguliše spavanje, lučenje hormona, apetit i nivo energije. Kada se pomeri sat, telo mora da se prilagodi novom ritmu dana i noći.

U jesenjim i zimskim mesecima dodatni problem stvara i kraći dan – manjak prirodne svetlosti dovodi do povećanog lučenja melatonina, hormona sna, zbog čega smo pospaniji i teže se razbuđujemo ujutru.

Kako promena vremena utiče na zdravlje?

Stručnjaci ističu da prelazak na zimsko računanje vremena može privremeno uticati na:

kvalitet sna – mnogi se bude tokom noći ili osećaju kao da nisu dovoljno odmorni
raspoloženje – kod nekih osoba javljaju se simptomi sezonske depresije zbog manjka svetlosti
koncentraciju i produktivnost, posebno prvih dana nakon promene
krvni pritisak i srčani ritam, kod osoba koje su osetljive na promene rutine i sna.

Kako olakšati prelazak na zimsko računanje vremena?

Da bi se organizam lakše prilagodio, preporučuje se nekoliko jednostavnih koraka:

Uvedite postepeno prilagođavanje – par dana pre pomeranja sata idite u krevet 15 minuta ranije.

Ujutru izlazite na prirodno svetlo, makar na kratku šetnju, jer svetlost "resetuje" biološki sat
Izbegavajte tešku hranu i kofein uveče, jer oni dodatno remete san
Održavajte rutinu spavanja i buđenja, čak i vikendom.

Ako i nakon nekoliko dana osećate izražen umor, nesanicu ili promene raspoloženja, moguće je da vam treba više vremena za adaptaciju – naročito ako ste skloni stresu ili imate neredovan san.

Utiče na nas više nego što mislimo

Iako deluje bezazleno, prelazak na zimsko računanje vremena utiče na naš bioritam više nego što mislimo. Umesto da se oslanjamo na "sat više sna", bolje je da u ovom periodu damo sebi prostora za odmor, usporimo ritam i prilagodimo se prirodnom smenjivanju dana i noći.

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

 

