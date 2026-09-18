KEJT MIDLTON POKAZALA SAVRŠEN JESENJI STAJLING: Ovaj ŠIK KOMAD traje godinama i slaže se uz baš sve (FOTO)

Glavna zvezda stajlinga bio je Burberry mantil, ali pažnju su ukrale i maslinastozelena rolka i uske braon pantalone

Princeza od Velsa ima modno rešenje za svako godišnje doba, a pred zvaničan početak nove sezone servirala nam je savršen jesenji stajling koji će, u to smo uvereni, poslužiti kao lajtmotiv mnogim damama kada se narednih nedelja budu našle pred dilemom šta obući za posao ili šetnju gradom. Kejt Midlton i princ Vilijam nastavljaju kraljevske aktivnosti mini turnejom po Škotskoj, a počeli su je na ostrvu koje se već našlo na udaru hladnijeg talasa.

I ovog puta su uskladili stajlinge, primetili su stanovnici Rotseja, gradića na ostrvu Bjut na zapadnoj obali Škotske, kojoj su jutros krenuli u pohode. Kejt Midlton i princ Vilijam nisu dopustili vremenskim (ne)prilikama da ih iznenade: on je stigao u maslinastozelenoj jakni u military stilu, dok je ona imala rolku iste nijanse i tamni mantil sa potpisom prestižne britanske kuće Burberry.

Još jedan besprekoran stajling lepe princeze istančanog ukusa upotpunile su uske braon pantalone, suptilna šminka, prepoznatljivi talasi koji su se nonšalantno supštali niz leđa i ramena, kao i plitke čelzi čizme, idealno rešenje za kišu koja je malo pokvarila doživljaj, ali ne i njeno raspoloženje. Sve u svemu – prefinjeno, opušteno i šik.

Sve se dešava u trenucima kada erl Čarls Spenser podiže prašinu u Britaniji novom knjigom o sestri Dajani, dok Hari i Megan muku muče sa izborom idealne škole za decu.

Što se Bjuta tiče, nije odabrano slučajno. Naime, princ Vilijam i Kejt Midlton su, pored ostalih titula, i vojvoda i vojvotkinja od Rotseja, a ovo je bila njihova prva zvanična poseta administrativnom centru ostrva u Klajdovom zalivu.

Tom prilikom sreli su se sa predstavnicima grada i organizacija za zaštitu prirode, čemu je budući kralj veoma posvećen, a stigli su i da se, na opšte oduševljenje meštana, opuste u popularnom lokalnom pabu. Čak su se okušali i u šintiju, tradicionalnom škotskom sportu koji se igra štapovima i loptom.

(Blic Žena)

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