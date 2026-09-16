MELANIJA TRAMP POKAZALA MODNU KOMBINACIJU ZA JESEN: Kožna jakna u boji koja će uskoro biti SVUDA, a štikle su priča za sebe

Tokom posete osnovnoj školi u Severnoj Karolini, nosila je luksuznu kožnu jaknu i elegantne salonke, što je naglasilo njenu besprekornu eleganciju.

Melanija Tramp tokom svog drugog mandata na poziciji prve dame plasira bolji modni stil od onog koji je promovisala od 2017. do 2021. kada je prvi put obavljala taj posao. Imajući u vidu da se i ranije oblačila sjajno, jasno je kakav je njen imidž danas.

Prva dama SAD Melanija Tramp posetila je danas osnovnu školu Mountain View Elementary School u okrugu Eš, u severozapadnom delu Severne Karoline. Stajlingom je potvrdila da ume besprekorno da odabere odevne komade najefektnijige kroja i da ih zatim spoji u moćnu celinu.

Dokaz za to je kožna jakna potpuno ravnog kroja, koja dizajnom podseća na sako ili košulju. U pitanju je model brenda Nour Hammour, čija je vrednost procenjena na oko 1.330 dolara.

Jaknu karakteriše blago opušteniji, kroj sa velikim džepovima na grudima i sa strana. Upravo je kroj čini veoma elegantom i prikladnom za kombinovanje sa raznim odevnim komadima. Pristaje i uz sportsku odeću. Završni korak bile su Manolo Blahnik salonke u istoj nijansi zelene boje.

Eleganciji doprinosi i kolorit jakne, šumsko zelena boja je kao stvorena za jesenju modnu sezonu odnosno za uvod u predstojeću jesen.

Melanija Tramp dodatno je istakla lepotu kožne jakne tako što ju je nosila uz pletenu suknju (Adam Lipper) i jednostavnu bluzu nežnog kolorita.

First Lady Melania Trump visited Mountain View Elementary School in Ashe County, North Carolina today. Her visit was to focus on promoting educational technology, AI integration in the classroom, and community resilience.



The First Lady’s jacket is Nour Hammour and I am fairly… pic.twitter.com/h6VD18Td3i — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) September 15, 2026

Klasična elegancija koju Melanija najčešće bira za javne nastupe izgleda veoma moćno jer se uvek radi o odeći vrhunskog kvaliteta i najbolje krojenim modelima. Sličan utisak se može ostaviti i daleko pristupačnijim odevnim kombinacijama, važno je voditi rčauna o kombinaciji boja, desena, stilova, ali i uskladiti odeću sa svojom građom.

Melanija koja se nekada bavila manekenstvom, može da iznese široki raspon modnih izdanja. Nekada za svoju visinu od 180 cm bira baletanke, a nekada ogromne štikle koje ne umanjuju njenu gracioznost.

Prva dama SAD posetila je danas osnovce kako bi promovisala digitalne obrazovne tehnologije, sa posebnim fokusom na primenu veštačke inteligencije, robotike i inženjerstva u učionicama.

Razgovarala je sa učenicima i nastavnicima o tome kako koriste savremenu tehnologiju. Istakla je da SAD moraju biti lider u oblasti veštačke inteligencije kako ne bi zaostajale na globalnom nivou. Objavljeno je da će njena inicijativa Be Best, u saradnji sa kompanijom Nvidia, obezbediti pretplate za AI obrazovnu platformu StudyFetch za 1.500 učenika iz ovog okruga. Pored toga, škole u ovom okrugu će dobiti 100 Jetson Nano Developer kompleta odnosno malih računara dizajniranih za pokretanje AI aplikacija.

Osvrnula se i na oporavak ove regije od posledica uragana Helenkoji je pogodio ovo područje krajem septembra 2024. godine, pohvalivši izuzetnu otpornost i solidarnost lokalne zajednice. Tokom te krize, škola je služila kao centar za distribuciju pomoći.

(Blic Žena)

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