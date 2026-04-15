Ko zgreši, greh mu ostaje zauvek: Evo koji običaji se praktikuju na Garavu sredu

Prvi dan nakon Uskrsa je poznat i kao Garava, Svetla ili Trapava sreda, a evo koji običaji prate ovaj dan.

Cela nedelja nakon Uskrsa se zove Svetla ili Trapava nedelja i za nju se vezuju brojna narodna verovanja.

Nakon Vodenog ponedeljka i Vaskršnjeg utorka, sledi Garava sreda, a naši stari su danas čekali znak sa neba.

Verovalo se da će cela godina do sledećeg Usrksa biti teška i praćena oskudicom ako je na današnji dan vreme oblačno. S druge strane, svetlo nebo bez oblaka predskazuje plodnu i bogatu godinu.

U užičkom kraju veruju da ako neko vidi zvezdu padalicu da će biti srećan cele godine. Drugi smatraju da onaj kome je neko nedavno umro u stvari vidi zvezdu koja je pripadala pokojniku.

Garava sreda, koja se naziva i Svetlom i Trapavom, prema nekim izvorima je dobila naziv od jednog običaja koji svoje korene vuče iz Banata i bio je praktikovan do Drugog svetskog rata.

Naime, neoženjeni momci iz sela bi na današnji dan kretali u povorku, koju bi pratili svirači, vukli bi panj sa sobom, a onda bi neženje bile prozivane od stane žena i bili bi nagaravljeni i nacrnjeni.

Naši stari su govorili i da ko zgreši sredom – greh mu ostaje zauvek.

