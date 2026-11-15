Prema navodima iz knjige Peni Džunor, Elizabeta II dugo nije prihvatala Kamilu i smatrala je da nije dostojna krune.

Kamila Parker danas stoji ravnopravno sa njim rame uz rame, a mnogi nisu znali da je kraljica Elizabeta II insistirala na prekidu ove veze još dok je princeza Dajana bila živa.

Navodno, pokojna kraljica nikada nije u potpunosti prihvatila drugu suprugu svog sina, a jedan od glavnih razloga za to bilo je uverenje da je Kamila „ukrala vreme koje je Čarls trebalo da provede sa svojim sinovima“, prinčevima Vilijamom i Harijem.

„Mislim da je njihov odnos danas topao, ali nije uvek bilo tako“, napisala je Peni Džunor u svojoj knjizi „Princ Vilijam: Rođen da bude kralj“ (Prince William: Born to Be King).

Elizabeta smatrala da Kamila nije dostojna kraljevske krune

Prema navodima autorke, Elizabeta je verovala da Kamila nije dostojna kraljevske krune zbog brojnih ljubavnih veza koje je imala pre nego što je započela aferu sa Čarlsom. Kraljici je navodno smetalo i njeno poreklo, odnosno činjenica da nije poticala iz aristokratske ili barem dovoljno ugledne porodice.

„Kraljica je insistirala na tome da Kamila nestane iz Čarlsovog života još pre Dajanine smrti“, otkrila je jednom prilikom Peni Džunor.

Prema njenim rečima, važnu ulogu u učvršćivanju kraljičinog stava imao je i njen lični sekretar ser Robert Felous, suprug Dajanine sestre.

„Svesno ili ne, Kamila je bila odgovorna za sve katastrofe koje su zadesile Čarlsa otkako se oženio, a kraljica joj to nije opraštala“, zaključila je Peni Džunor.

Elizabeta javno podržala Kamilu i iznenadila svet

Ipak, kraljica Elizabeta II iznenadila je javnost 2022. godine kada je, u posebnom obraćanju povodom svog platinastog jubileja, jasno izrazila želju da Kamila jednog dana ponese titulu kraljice supruge.

„Kada moj sin Čarls postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj supruzi Kamili pružiti istu podršku koju ste pružali meni. Moja je iskrena želja da, kada za to dođe vreme, Kamila bude poznata kao kraljica supruga, dok nastavlja svoju odanu službu“, poručila je tada Elizabeta.

Mnogi su ovaj istup protumačili kao kraljičin način da Kamili pruži javnu podršku, bez obzira na ranije nesuglasice i kontroverze koje su pratile njen odnos sa Čarlsom. Pojedini komentatori smatrali su da je Elizabeta time pokazala da prihvata ženu koja je usrećila njenog sina, uprkos skandalu koji je obeležio njegov prvi brak i razvod od princeze Dajane.

Pre kraljičine poruke već su se pojavljivale spekulacije da bi Kamila, kada Čarls postane kralj, trebalo da dobije titulu kraljice supruge.

LJubav koja je počela na polo utakmici

Inače, Kamila i Čarls upoznali su se na polo utakmici i ubrzo se zaljubili, ali njihova romansa tada nije dugo potrajala. Ponovo su se zbližili kasnije, dok su oboje bili u braku sa drugim partnerima.

Svoju vezu ozvaničili su 2005. godine skromnim građanskim venčanjem, nakon čega je Kamila postala vojvotkinja od Kornvola. Prema pojedinim navodima, bila je nezadovoljna činjenicom da je njihovo venčanje proteklo bez velikog kraljevskog glamura, a navodno joj je zasmetao i odnos kraljice prema tom događaju.

(Kurir)

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