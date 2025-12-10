LJUBAVNA PRIČA KOJOJ SE HOLIVUD DIVI: Kako je Metu Dejmonu jedan izlazak odredio sudbinu - bila je konobarica i oduševila ga je

LJubavna priča Meta Dejmona i njegove surpuge Lusijane Baroso jedna je od retkih holivudskih romansi koje, uprkos sjaju reflektora, ostaju čvrste kao prvog dana.

Sve je počelo sasvim slučajno, daleko od crvenih tepiha, u jednoj baru u Majamiju.

Dejmon je snimao komediju "Stuck on you" u Majamiju 2003. godine, što će se ispostaviti kao sudbonosno za glumca jer mu je baš to bilo potrebno na putu da upozna ženu sa kojom sada deli već više od dve decenije života.

Kako je jednom govorio, ušao je u bar nakon snimanja, a iza šanka je stajala Lusijana Barozo, šankerka i samohrana majka koja apsolutno nije očekivala da će joj taj dan promeniti život iz korena.

- Trebalo je da snimam film na Havajima, a onda je lokacija prebačena na Floridu. Jedne večeri usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe predložilo je da odemo negde na pivo. Iako nisam bio raspoložen za izlazak, uspeli su da me odvuku sa sobom - rekao je Dejmon u emisiji kod Elen Didženeris i dodao:

- Prostorija je bila puna ljudi, ali ja sam je video preko puta. Kao da me je obasjala neka svetlost kada sam je ugledao... Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo. Da, bila je to ljubav na prvi pogled.

Dve godine kasnije su se venčali u NJujorku. Lusiana ima ćerku iz prvog braka, Aleksiju, koju je Dejmon od samog početka prihvatio kao svoju, a zajedno imaju tri ćerke: Izabelu (2006), Điju (2008) i Stelu (2010), odrasle su u vrevi filmskih premijera i međunarodnih snimanja, ali par je ipak održao svoj svakodnevni život impresivno normalnim.

Filmska slava

Dejmonovo putovanje do filmske slave počelo je mnogo pre te sudbonosne noći u Majamiju. Na Harvardu je napisao prvu verziju „Dobrog Vila Hantinga“ za kurs dramskog pisanja. Kasnije je to postao scenario koji ga je lansirao u najviši nivo Holivuda i doneo mu Oskara.

Od tada je nakupio više nominacija za Oskara i kao glumac i kao producent

