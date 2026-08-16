MADONA POSETILA VELIKU PRAVOSLAVNU SVETINJU: Stigla helikopterom do manastira

Američka pevačica i "kraljica popa" Madona posetila je manastir Varlam na Meteorima u Grčkoj, gde je provela oko tri sata i od igumana manastira, oca Benedikta, zatražila duhovne savete.

Madona je u petak stigla na Meteore sa Krfa, gde boravi na odmoru, u društvu sina i još oko 12 osoba, a prema informacijama grčkih medija, grupa je stigla sa dva helikoptera, javlja Prototema.

U manastiru Varlam, koji je u vreme njene posete već bio zatvoren za javnost, Madonu su dočekali monasi i posebno otvorili kompleks za njen boravak.

Pevačica je na Meteorima provela oko tri sata, od 16 do 19 časova po lokalnom vremenu, a manastir je obišla u pratnji dva vodiča.

Madona je, prema navodima grčkih medija, bila veoma srdačna, ali je nastojala da njena poseta protekne diskretno i bez velike pažnje javnosti.

Na fotografijama sa posete vidi se obučena u belo.

Primeiros registros de Madonna na Grécia 🇬🇷



Madonna foi vista nesta sexta-feira (14) em Kalambaka, na Grécia. A diva chegou de helicóptero e, em seguida, visitou o Mosteiro Sagrado de Varlaam, em Meteora. pic.twitter.com/LNCVYtsu18 — Madonna Access (@madonnaccess) August 15, 2026

Poseban deo posete bio je susret sa igumanom manastira Varlam, ocem Benediktom, koji je, prema navodima jednog od monaha, imao izrazito lični i duhovni karakter.

Tokom razgovora sa 49-godišnjim igumanom Madona je pokazala posebno interesovanje za pitanja duhovnosti i zatražila od njega "duhovne savete".

Prema rečima istog monaha, pevačica je igumana pitala i o brojanici koju je držao u ruci.

Posle posete Meteorima, Madona se vratila na Krf, gde nastavlja odmor u Grčkoj.

(Tanjug)

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