MALO POZNATA ULOGA: Laušević glumio u spotu svetski poznate grupe - projektom upravljao slavni ruski glumac (VIDEO)

Legendarni srpski glumac Žarko Laušević ostaće upamćen po velikim ulogama na filmu, televiziji i pozorištu. Ipak, jedna Žarkova uloga prošla je pomalo neopaženo u domaćoj javnosti, iako su je pogledali milioni širom sveta.

Laušević je na ovim prostorima najpoznatiji po ulozi Pavla Ivković u filmu "Šmeker", a malo ko zna da se pojavljuje u projektu koji je radio sa svetski poznatim facama.

U pitanju je spot poznate nemačke grupe Alfavil (Alphaville) u kojem glavnu ulogu tumači upravo Žarko, zajedno sa srpskim glumicama Mirjanom Joković i Tatjanom Venčelovski.

Spot je zapravo čitav jedan kratki film koji je režirao ruski glumac i reditelj Aleksandar Kajdanovski, poznat po glavnoj ulozi u kultnom filmu Andreja Tarkovskog "Stalker".

Film je sniman u pravoslavnom hramu i bio je deo većeg umetničkog projekta nazvanog "Songlines", a pesma "For a Milion" kao deo ovog projekta brzo je zaživela i pobrala simpatije publike.

"Songlines" jeste zapravo kolekcija kratkih filmova koje su režirali različiti reditelji, inspirisani muzikom grupe Alfavil sa njihovog albuma "The Breathtaking Blue".

Sam naziv "Songlines" odnosi se na mitske puteve kojima su prema verovanju australijskih aboridžina hodali bogovi dok su stvarali svet.

I album i spotovi objavljeni su 1989. godine. Iako je ceo taj projekat imao jedan veliki umetnički potencijal, Alfavil ćemo ipak pamtiti po onim nekim većim hitovima kao što su Big in Japan, Forever Young, Sounds like a Melody.

Inače, Alfavil je nemački muzički sastav, veoma popularan tokom osamdesetih godina. Alfavil su 1982. godine u Minsteru osnovali Marijan Gold, Bernard Lojd i Frank Mertens, pod prvobitnim imenom Forever Young. Alfavil su svirali sint-pop i muziku Novog talasa. Najpoznatiji su po svoja dva velika svetska hita, Forever Young i Big in Japan, pri čemu je prva verovatno poznatija.

Godine 1984. Alfavil izdaju svoj prvenac, singl Big in Japan, potom Sounds like a Melody i Forever Young, i ubrzo i album Forever Young.

Pesme se takoreći preko noći redom penju na vrhove pop i disko lestvica i grupa dobija svetsku prepoznatljivost.

Podsetimo, Žarko Laušević preminuo je pre dve godine, 15. novembra 2023. godine, a njegov umetnički trag, harizma i životna priča i dalje ne blede. Oni su ostavili dubok pečat ne samo u pozorištu i filmu, već i u generacijama koje su odrastale uz njegova dela.

Lauševiću je dijagnostikovan rak pluća, za šta javnost nije znala, i s kojim je tumačio nekoliko uloga.

Kremiran je na Novom groblju. Ispraćaj za kremaciju održan je 20. novembra u kapeli na Novom groblju. Istog dana održana je komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na kojoj su o njemu govorile njegove kolege - Voja Brajović, Irfan Mensur, Svetlana Bojković, Mima Karadžić, Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Petar Božović i Svetozar Cvetković, kao i rediteljka Vida Ognjenović i direktorka JDP Tamara Vučković Manojlović.

Govor na ispraćaju za kremaciju održao je Nebojša Dugalić.

