MARIJA ŠERIFOVIĆ DONELA VELIKU ODLUKU U KARIJERI: "Ako se nekada vratim..."

Pevačica Marija Šerifović je poslednji album objavila pre tri godine, a sada je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila novosti.

Kako kaže, spremna je da radi na novim pesmama te je poslala poruku svima koji pišu muziku i tekst da joj pošalju pesme.

– Danas, u ovom trenutku svečanom, sam donela odluku da će se moj novi album ipak dogoditi verovatno sledeće godine. Ja mislim da će to biti dogodine ako se nekada vratim - rekla je Marija u videu koji je podelila sa plaže, a u opisu je dodala da misli da publici može da pruži i više nego ikada pre.

- Prošle su tacno tri godine od mog poslednjeg albuma. I osećam da je došao trenutak da ponovo podelim sa vama ono što najbolje umem. Imam još mnogo toga da vam dam. Možda čak i više nego ikada pre!

Kako je navela, poziva sve da joj pošalju svoja dela, a nada se da će se neka od tih pesama naći na njenim budućim koncertima.

- Želim da svima vama kojima je muzika, baš kao i meni, jedna od najvećih ljubavi u životu, pružim priliku da svoje pesme podelite sa mnom. U narednim mesecima ću ih pažljivo slušati. I ko zna, možda se baš među njima krije ona koju ćemo jednog dana svi zajedno pevati u glas! Jedva cekam da cujem sta ste stvorili!