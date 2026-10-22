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STIGAO JE NAJZANIMLJIVIJI TREND ŠMINKANJA ZA ZIMU 2026: Elegantan je i vrlo jednostavan

Evo kako da postignete ovaj izgled kod kuće.

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Foto: Deposit/ AllaSerebrina
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Kako temperature počinju da padaju, potraga za najotmenijim jesenjim i zimskim trendovima u šminkanju zvanično počinje, a inspiraciju tražimo na modnim pistama širom sveta. Po svemu sudeći ove jeseni dominira jednostavna šminka koja pre naginje neutralnom, koju svako može da isproba i da bez mnogo truda izgleda elegantno i sređeno. Reč je o trendu senki za oči sa efektom antilopa.

Još ranije ove godine videli smo povratak dramatičnog šminkanja očiju, koje podseća na trendove iz 2016. Ipak, ove sezone fokus je na nešto blažoj varijanti, uz upotrebu neutralnih (nude) nijansi koje savršeno pristaju svakom tenu.

Ovaj izgled, koji se postiže korišćenjem samo jedne senke, vrlo je jednostavno primeniti u procesu šminkanja na dnevnom nivou. Jednostavno nanesite i dobro izblendajte jednu senku satenskog finiša preko celog kapka, i dobićete šminku koja deluje opušteno, a istovremeno zavodljivo, prefinjeno i promišljeno.

Efekat antilopa podrazumeva stil šminkanja očiju uz upotrebu jedne senke, sa kašmir-mat završnicom, koja se nežno razmazuje preko celog kapka i na kraju podseća na baršunastu tkaninu, piše Whowhatwear. 

Zbog toga je ovo idealan izbor za sve one koji ove jeseni i zime žele efektan izgled za čije je postizanje potrebno sasvim malo truda. 

 

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