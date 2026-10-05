Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MILENA DRAVIĆ GAĐALA AMERIČKU NOVINARKU: Incident se dogodio u Kanu zbog neumesnog pitanja koje je glumicu izvelo iz takta

Milena Dravić, rođena 5. oktobra 1940, ostavila je neizbrisiv trag u svetu filma.

1791191023_Screenshot-2026-10-05-110311.png
Foto: Printscreen/ YouTube - RTS TV lica, kao sav normalan svet
Oglas

Glumačka legenda Milena Dravić, koja je rođena na današnji dan, 5. oktobra 1940. godine, udavala se tri puta, ali je njena najveća i poslednja ljubav bio Dragan Nikolić.

U braku dužem od četiri decenije delili su sreću na kojoj su im mnogi zavideli, sve do njegove smrti. Iako nisu imali dece, svoju nesebičnu ljubav pružali su svima oko sebe.

Pored ljubavne priče s kolegom, Milenu pamtimo i po ulogama, među kojima se posebno izdvaja rola u filmu "Sutjeska". Nakon ovog ostvarenja, sa ekipom filma "WR: Misterije organizma" Dušana Makavejeva otputovala je na festival u Kan, gde se našla u društvu svetskih zvezda poput Džeka Nikolsona, Džona Lenona i Joko Ono.

U trenutku dok je upijala sjaj svetskog glamura, usledilo je šokantno pitanje jedne američke novinarke: "Da li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju?".

"Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimereno ponašala. Vraćam se iz Kana i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći da igram u 'Sutjesci'. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: 'Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu'", ispričala je legendarna glumica jednom prilikom.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas