MILENA DRAVIĆ GAĐALA AMERIČKU NOVINARKU: Incident se dogodio u Kanu zbog neumesnog pitanja koje je glumicu izvelo iz takta

Milena Dravić, rođena 5. oktobra 1940, ostavila je neizbrisiv trag u svetu filma.

Glumačka legenda Milena Dravić, koja je rođena na današnji dan, 5. oktobra 1940. godine, udavala se tri puta, ali je njena najveća i poslednja ljubav bio Dragan Nikolić.

U braku dužem od četiri decenije delili su sreću na kojoj su im mnogi zavideli, sve do njegove smrti. Iako nisu imali dece, svoju nesebičnu ljubav pružali su svima oko sebe.

Pored ljubavne priče s kolegom, Milenu pamtimo i po ulogama, među kojima se posebno izdvaja rola u filmu "Sutjeska". Nakon ovog ostvarenja, sa ekipom filma "WR: Misterije organizma" Dušana Makavejeva otputovala je na festival u Kan, gde se našla u društvu svetskih zvezda poput Džeka Nikolsona, Džona Lenona i Joko Ono.

U trenutku dok je upijala sjaj svetskog glamura, usledilo je šokantno pitanje jedne američke novinarke: "Da li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju?".

"Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimereno ponašala. Vraćam se iz Kana i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći da igram u 'Sutjesci'. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: 'Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu'", ispričala je legendarna glumica jednom prilikom.

(Mondo)

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