MORSKA VEŠTICA IZ "MALE SIRENE" NASTALA PO SRPKINJI: Ona je bila inspiracija za lik Ursule (FOTO)

Mnogi ne znaju ko je poslužio kao inspiracija za Ursulu iz "Male sirene".

Kada pomislite na animirane zlikovce iz zlatnog doba Diznija, morska veštica Ursula iz "Male sirene" iz 1989. godine zauzima posebno mesto kao jedna od najdramatičnijih negativki.

Međutim, mnogi ne znaju da je njen specifičan izgled inspirisan stvarnom figurom, kultnom američkom dreg kraljicom Divajn (Divine).

Krajem osamdesetih, dok su animatori i muzički autor Hovard Ašman pripremali adaptaciju poznate bajke, dugo su se mučili sa izgledom glavne negativke. Ursula je u prvim skicama imala oblike raznih morskih stvorenja, od mačkolikih riba, a čak su bili inspirisani i glumicom Džoan Kolins.

No, onda je animator Rob Minkof predložio nešto potpuno neočekivano - skicu inspirisanu likom Harisa Glena Milstida, poznatijeg pod umetničkim imenom Divajn.

Podsetimo, Divajn je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka bila apsolutna legenda underground i kemp kulture, poznata po ulogama u kultnim filmovima reditelja Džona Votersa.

NJen prepoznatljivi izgled i pojava ponudili su animatorima tačno ono što im je trebalo. Kratka, platinasto plava, visoko podignuta kosa, jarko crveni ruž i drastično iscrtane, visoke obrve u potpunosti su preneti na crtani lik.

Moćna građa i način na koji se Divajn kretala dali su Ursuli tešku, ali neverovatno elegantne i teatralne pokrete pod vodom. Ujedno su preneli i karakter divajn - šarm, drskost i "stage diva" stav.

Divajn ima srpsko poreklo

Zanimljivo je da je Divajn imala srpsko poreklo sa majčine strane. NJegova majka Frensis Vuković ćerka je srpskih imigranata koji su se iz okoline Zagreba doselili u SAD.

Nažalost, sudbina je htela da sama Divajn nikada ne vidi svoju crtanu dvojnicu. Preminula je 1988. godine u 42. godini, samo nekoliko meseci pre nego što je "Mala sirena" doživela premijeru i osvojila svet.

(Mondo)

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