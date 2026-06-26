MRAČNA TAJNA GLUMACA IZ FILMA "PRLJAVI PLES": Snimali vruće scene pijani i pod dejstvom narkotika!?

Glumica Dženifer Grej nedavno je govorila o filmu "Krvava zora" koji je snimala sa kolegom Patrikom Svejzijem gde je posebno opisivala snimanje "vrućih scena".

Poznati glumački tandem Patrik Svejzi i Dženifer Grej publika je zavolela u čuvenom filmu "Prljavi ples", ali malo ko zna da su njih dvoje pre ovog filma bili partneri u ostvarenju pod nazivom "Krvava zora".

U pitanju je akcioni film u kome se mnogo trči, puca i ubija, ali postoji jedna scena ljubavnog odnosa između dvoje protagonista. U trenutku snimanja Svejzi je imao 32 godine, dok je Grej imala samo 24.

- Bili smo u vreći za spavanje, a on je bio nervozan i ušao je u vreću pijan - rekla je glumica u jednom intervjuu.

Svejzi nije znao tekst i ekipa je bila prinuđena da ponovi snimanje, al je u montaži ipak sačuvana prva snimljena verzija.

Ono što je mladoj glumici najviše pomoglo u tim trenucima jeste marihuana koju je konzumirala u velikim količinama.

- I tako, bila sam super paranoična i bila sam uplašena. Nisam spavala celu noć. Pa kad sam otišla da snimim svoju veliku ljubavnu scenu, svoju veliku, romantičnu scenu sa njim, bila sam tako ljuta jer sam, znate, bila samouverena - ispričala je glumica i napomenula da je u tom trenutku bila vrlo mlada i sve je shvatala ozbiljno.

- Možda sam bila pomalo iritantna jer sam želela da budem dobra - navela je ona.

Tek kasnije, 1987. došao je čuveni film "Prljavi ples", a glumci su tek na tom setu shvatili da su savršeni tandem.

- Uzme me u naručje i ja pomislim: čoveče, gotova sam - prisetila se Grej scena plesa koje je snimala sa Svejzijem.

Dženifer Grej priznala je da je kolega Patrik Svejzi privlačio kada su snimali "Prljavi ples" i prisetila se kako joj je rekao da je voli, da želi da snima sa njom i da smatra da njih dvoje mogu da "unište ovaj film". Ispostavilo se da je bio u pravu jer je film postigao ogroman uspeh.

Svejzi je 2009. godine umro od raka pankreasa. Imao je 57 godina.

(Mondo)

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