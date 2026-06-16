"MUŠKARCI NEMAJU POJMA": Alka Vuica jednom čoveku svaki dan slala iznenađenje na kućnu adresu

Pogledajte kako je slavna pevačica zavodila muškarca koji joj se dopao.

Pevačica i kantautorka Alka Vuica poznata je po tome što otvoreno govori o ljubavi i emotivnim iskustvima, a sada je otkrila i koja je najveća ludost koju je uradila zbog muškarca.

Alka je priznala da je jednom odlučila da muškarcu koji joj se dopadao priredi nesvakidašnje iznenađenje.

Kako kaže, nekoliko dana zaredom slala mu je znak pažnje na veoma originalan način.

– Jednom frajeru sam slala osam dana po jednu ružu svaki dan. Dostavom. Ja sam trebala biti frajer, ja bih tačno znala kako treba zavesti ženu. Mislim, munškarci pojma nemaju– ispričala je za „Happy fm“.

Podsetimo, nju su povezivali s poznatih muškarcima, ali jedna od njenih najvećih ljubavi bio je Vuk Veličković, poznatiji pod umetničkim imenom Vuk Vidor, s kojim je dobila sina Arijana.

Alka i Vuk upoznali su se 1988. godine, a Arijana je pevačica rodila godinu dana kasnije.

Alka i Vuk su u dobrim odnosima, premda njihova ljubav nije uspela da opstane, pa je Arijana, koji je danas poznat i pod umetničkim imenom Strapazoot, odgajala sama. Ipak, s njegovim tatom nikada se nije svađala, niti javno sukobila.

- Svi roditelji moraju insistirati na uljudnom odnosu i lepom zbog dece, jer mislim da deca moraju imati osećaj sigurnosti i ljubavi. Između roditelja ljubav i zaljubljenost može proći, ali je jako važno da podupiremo i ostanemo jako bliski zbog dece - ispričala je Alka za Dnevnik.hr.

- Roditelji trebaju dati svu ljubav detetu koje su pozvali na ovaj svet - rekla je tada Alka.

(Grand)

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