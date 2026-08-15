SA 82 GODINE PREŠLA 2.000 KILOMETARA DA BI PROSULA SINOV PEPEO: Glumica prošla kroz pakao posle njegove smrti

Glumica je nedavno rešila da progovori o ogromnom bolu i životnom udarcu, toliko snažnom da je napustila dom u kojem je decenijama živela.

Ako je neka serija mogla da napravi konkurenciju neuništivoj "Dinastiji", to je bio "Dalas". Ako je neko mogao da makar nakratko otme popularnost Aleksis, Blejku i ostalim Karingtonovima, to su bili članovi uticajne naftaške porodice Juing iz Teksasa, čiji je ranč Sautfork bio poprište raznih intriga, ništa manje zanimljivih od zavrzlama koje su se odvijale u vili u Denveru. A jedna od junakinja dalaske sapunice bila je Sju Elen, koju je maestralno odigrala Linda Grej.

Dok je njen muž Džej Ar, kao glavni negativac, zagorčavao život svima na imanju Sautfork, njoj možda i najviše, Sju Elen je važila za nesrećnu, kompleksnu ličnost, koja se posle mučne borbe sa alkoholizmom transformisala u snažnu i nezavisnu ženu. I danas, skoro pola veka nakon emitovanja prve epizode, svet upravo zahvaljujući nekad ultrapopularnom "Dalasu" zna ko je Linda Grej. Ta uloga bez sumnje je obeležila život vrsne glumice, koja će u septembru proslaviti 86. rođendan.

NJena karijera počela je ranih šezdesetih, traje i danas, a deli se, naravno, na period pre i posle Dalasa. Bezbroj naslova, od filmskih ostvarenja do televizijskih serija, nekoliko visokih priznanja... No, malo se povukla u ilegalu 2020, kada je izgubila sina.

Nedavno je rešila da progovori o ogromnom bolu i najtežem životnom udarcu, toliko snažnom da je napustila dom u kojem je decenijama živela i preselila se u Palm Dezert, nedaleko od Palm Springa u dolini Koačela.

U braku sa fotografom i art direktorom Edom Trašerom, koji je trajao od 1962. do 1983. godine, dobila je sina Džefa i ćerku Keli. Oboje su od roditelja nasledili ljubav prema sceni i filmskoj umetnosti. Keli se u mladosti bavila glumom, dok je Džefu više odgovarao rad iza kamera, pa se opredelio za televizijsku produkciju, dokumentarne priče i pisanje scenarija. Radio je projekte za kanale National Geographic i Discovery, a za jedan je zaradio i nominaciju za "Emi".

Imao je još mnoštvo planova, ali je, nažalost, njegov put prekinula je teška bolest – preminuo je 2020. u 56. godini, posle duge borbe sa leukemijom.

"Bio je najdivnije, najljubaznije i najzabavnije ljudsko biće, koje je svima oko sebe pružalo ljubav u neograničenim količinama. Svi su ga voleli", izjavila je Linda posle njegove smrti, skrhana od bola.

"Kada je otišao, nisam znala gde ću sa ogromnom tugom", otkrila je kasnije, kada je smogla snage da priča za medije. Najviše joj je pomoglo- kako ga je nazvala - isceliteljsko putovanje u Španiju, svojevrsno hodočašće u čast preminulog sina.

Imala je 82 godine kada se upustila u nimalo naivnu avanturu – prelazak dela čuvene rute Kamino de Santjago, čija ukupna dužina iznosi oko 2000 kilometara do krajnje tačke, grada Santjago de Kompostela u Galiciji, u kojem se nalazi istoimena katedrala Svetog Jakova. Prelazila je po 19 kilometara dnevno. Na kraju puta, ispunila je sinu poslednju želju: rasula je njegov pepeo po mestu koje je bilo toliko blisko njegovom srcu.

Mesecima se pripremala za nesvakidašnju turneju koju opisuje kao veliko životno prosvetljenje. Nije uvek nailazila na razumevanje: "Govorili su mi: 'Bože, pa prestara si za to. Šta ako negde padneš?' Više nisam htela da govorim s njima. Želim da budem okružena samo ljudima koji su pozitivni i ne ustručavaju se da pruže podršku".

"Ne razmišljam o godinama, to je najvažnije. Možda zvuči banalno, ali nije me briga. Dođeš do tačke kada te više ne interesuju oni koji pričaju samo o starosti. Kod mene ne postoji 'ne mogu", živim punim plućima."

"Izgubila sam toliko prijatelja i članova porodice, moj sin je umro od raka, kao i moja sestra... Probudila sam se, živa sam i učiniću dan najlepšim mogućim", rekla je Linda Grej, koja ponosno gazi devetu deceniju života, a uz sve to je, da na kraju dodamo, i pasionirani planinar.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: