"NE PRITISKAM SEBE, RAZMIŠLJAM O SLOBODI": Pevačica koju Srbi obožavaju priznala da je bila u vezi sa transrodnom osobom

U ekskluzivnom intervjuu za Elle, katalonska muzička zvezda otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, slobodi i kreativnosti.

Godinama su fanovi nagađali, a sada je i sama Rozalija potvrdila ono o čemu se šuškalo od 2019. godine - njenu romansu sa transrodnom glumicom Hanter Šejfer. Katalonska muzička zvezda otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, slobodi i kreativnosti.

Glasine koje su postale istina

Sve je počelo krajem 2019. godine. Rozalija i Hanter su se pojavile zajedno na reviji Burberry u Londonu, a njihova opuštenost i bliskost odmah su izazvale pažnju javnosti. U mesecima koji su usledili, zajedničke fotografije, čestitke i interakcije na mrežama podstakle su priče o mogućoj romansi.

Hanter Šejfer je u intervjuu za GQ 2024. godine otvoreno rekla da su bile u vezi oko pet meseci:

- Rosalija je za mene porodica, ma šta bilo. To je bilo nešto lepo, a danas imamo divno prijateljstvo.

Rozalija: Ne pritiskam sebe etiketama

Sada, prvi put iz njenog ugla, Rozalija je potvrdila da je u pitanju bila ljubavna veza i objasnila svoj stav prema sopstvenom identitetu:

- Ne, ne pritiskam sebe. Razmišljam o slobodi. To je ono što me vodi.

Time je jasno stavila do znanja da joj nisu važne etikete, već iskrena iskustva i veze koje gradi.

Novi susret u "Euforiji"

Zanimljivo je da se njihova priča nastavlja i danas. Rozalija se pridružila trećoj sezoni serije Euforija (Euphoria), gde Hanter šejfer već godinama igra ulogu Džuls Von. Produkcija je u toku, a premijera se očekuje 2026. godine.

Sam Levinson, autor serije, izjavio je za Elle:

- Pustim je da se igra rečima, emocijama, na španskom i engleskom. NJeni instinkti su fascinantni i harizmatični. Svaka scena sa njom je zadovoljstvo gledati.

Rozalija je na Instagramu napisala da je Euphoria "njena omiljena serija poslednjih godina" i da joj ova uloga donosi novu vrstu umetničkog izazova.

Od ljubavi do porodice

Iako romansa pripada prošlosti, Rozalija i Hanter su ostale bliske. NJihov odnos se transformisao u prijateljstvo i međusobnu podršku, a obe naglašavaju da su "porodica ma šta bilo".

Ova priča nije klasičan celebrity trač, već svedočanstvo o tome da ljubav može imati različite oblike i da sloboda, kada je autentično izabrana, otvara prostor i za rast i za nove početke. Rosalía ostaje dosledna sebi - umetnica koju vodi sloboda i žena koja ne dozvoljava da je definišu etikete.

(Ona.rs)

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