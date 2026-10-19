"NE ZNAM KAKO SAM PREŽIVELA": Naša pevačica doživela šok kada je čula svoju dijagnozu - morala na operaciju, pa je uvedena u veštačku menopauzu

Lekari su joj savetovali da što pre ostane trudna, ali kada to nije bilo moguće, uvedena je u veštačku menopauzu lekovima.

Pevačici Marini Tadić svojevremeno je otkrivena endometrioza, zbog čega je morala da ode na operaciju, a potom je uvedena u veštačku menopauzu. O ovom teškom zdravstvenom problemu i procesu lečenja pevačica je nedavno otvoreno govorila.

Iako je redovno posećivala lekara i vodila računa o svom zdravlju, vest o bolesti došla je kao potpuni šok.

„Često idem kod ginekologa i nisam neko ko se zapustio. Zato je dijagnoza došla neočekivano, tim pre što mi je doktor odmah rekao da je najbolje rešenje operacija", dodala je Marina u emisiji „RTS Ordinacija“.

Ulazak u veštačku menopauzu i stručno objašnjenje

Nakon operativnog zahvata, lekari su joj savetovali da što pre ostane u drugom stanju kako bi se jajnici umirili.

„Ne ide to tako, znaju žene, pa su morali da me uvedu u veštački klimaks“, istakla je pevačica tada.

Doktorka Živaljević je u emisiji objasnila medicinsku proceduru koja se primenjuje u ovakvim situacijama:

„Ako to nije opcija, daju se lekovi kako bi se ciklusi prekinuti na devet meseci", kazala je ona.

Ona je takođe naglasila da je endometrioza jedan od potencijalnih uzročnika steriliteta, a nastaje kada posle ciklusa sluznica materice ne izađe kroz menstrualnu krv, već prodire do ćelija drugih organa.

Teške posledice i borba sa simptomima

Veštačka menopauza donela je sa sobom teške fizičke i emotivne posledice, koje su izuzetno teško pale i pevačici i njenoj okolini.

„Ne znam kako sam preživela, a ni kako su to izdržali oni oko mene“, rekla je ona.

Opisujući kroz šta je sve prolazila tokom ovog perioda, Marina je detaljno navela simptome:„Pomislila sam kako ne želim da ikada više to prođem, zaista je teško. Kao da niste više svoji. Bila sam nervozna, osetljiva, bilo mi je čas vruće, čas hladno, menjalo mi se stalno raspoloženje.“

Strah od steriliteta i srećan kraj

Pored fizičkih i emotivnih poteškoća, bio je prisutan i strah od toga da li će moći da se ostvari u ulozi majke.

„Uplašila sam se da neću imati dece, znala sam da uz ovu bolest često idu problemi sa sterilitetom“, iskreno je rekla pevačica tada.

Marina se ostvarila u ulozi majke i 2020. godine rodila ćerku Veru.

(Blic)

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