NEGA KOSE TOKOM JESENI: 4 stvari koje mogu sprečiti opadanje, perutanje i mašćenje kose

Kada krene jesenje vreme, problemi s kosom se prodube, ali ove četiri stvari mogu da ih spreče

Jesen je idealno vreme da svojoj kosi pružite pravi spa tretman kod kuće.

Nakon leta kosa je često suva i oslabljena, pa joj sada treba dodatna nega.

4 najvažnije stvari koje morate uraditi ove jeseni za svoju kosu:

Čišćenje temena

Da biste detaljno očistili teme potrebno je da koristite sodu bikarbonu. Sve što treba da uradite je da malu kašičicu sode bikarbone stavite na dlan, dodate joj nekoliko kapi šampona za kosu i time dobro istrljate teme.

Nakon toga mlakom vodom operite kosu. Ovo možete ponoviti i dva puta tokom jednog pranja, tj. dva šamponiranja sa sodom bikarbonom kako biste bili sigurni da ste oprali svaki delić glave. Soda bikarbona će očistiti teme od nečistoća, peruti i masnoće, dok će vaša kosa biti svilenkasta i čista.

Duboko hidrirajte i nahranite kosu

Da biste duboko hidrirali i nahranili kosu možete da koristite maslinovo ili kokosovo ulje, med i jogurt koji čine čudesnu kombinaciju za dubinsku hidrataciju. Fokusirajte se na vrhove, nežno umasirajte proizvode i ostavite da deluju 20–30 minuta. Nakon ispiranja, možete naneti serum ili nekoliko kapi arganovog ulja za sjaj i zaštitu.

Ispiranje čajem od koprive

Naše bake su godinama koristile čaj od koprive za ispiranje kose. Zahvaljujući njemu su imale bujnu i sjajnu kosu bez peruti. Čaj od koprive će sprečiti i mašćenje kose. Sve što treba da uradite je da skuvate pola litra čaja od koprive, procedite ga i time isperete kosu nakon pranja.

Redovno šišanje

Puštati kosu koja čiji su krajevi iskrzani i tanki - nema smisla. Redovan odlazak kod frizera pomoći će vam da vaša kosa ima oblik, ali i sprečiće lomljenje vlasi.

