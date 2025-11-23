Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠTA JE "SENDVIČ METODA PRANJA KOSE"? Trik frizera koji postaje sve popularniji

Frizeri imaju razne trikove u rukavu kako bi kosa izgledala posebno elastično, primetno sjajno i neverovatno meko, kada izađete iz salona.

1763891177_shutterstock_1626273772.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ponekad je to određeni proizvod, a ponekad je u pitanju strategija oblikovanja. Na društvenim mežama trenutno kruži profesionalni trik koji svi možemo lako da primenimo kod kuće, a koji frizeri obožavaju. 

Reč je o "sendvič načinu pranja kose".

Šta je metoda „sendvič šamponiranja“?

U pitanju je jednostavan trik pranja kose gde nanesete regenerator na mokru kosu, zatim isperete i operete je šamponom, zatim regeneratorom i ponovo isperete. Ideja je da se stvara mali „sendvič“ vlage oko pranja.

- Ovaj trik pomaže u zaštiti sredine i krajeva kose od isušivanja, a istovremeno dobro čisti kožu glave - objašnjava frizer Hejven Vajtman za Real Simple.

Prednosti se odnose na stvaranje ravnoteže osiguravanjem dubinskog čišćenja kože glave bez lišavanja vlage kose. Premazivanjem sredine i krajeva regeneratorom prvo stvarate zaštitni sloj koji pomaže u sprečavanju gubitka vlage, pa čak i lomljenja.

- Takođe čini da je vaša kosa mekša i glađa nakon pranja, posebno ako imate tendenciju da se kovrdža ili imate grubu teksturu po celoj dužini. I vremenom pomaže u održavanju zdravijih krajeva i čak može da produži vreme do šišanja. 

Ona dodaje da je za farbanu kosu to jednostavan način da se produži trajanje nijanse, jer korak prethodnog kondicioniranja pomaže u ograničavanju količine pigmenta koja se uklanja sa svakim pranjem. 

BONUS VIDEO



 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas