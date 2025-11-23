ŠTA JE "SENDVIČ METODA PRANJA KOSE"? Trik frizera koji postaje sve popularniji

Frizeri imaju razne trikove u rukavu kako bi kosa izgledala posebno elastično, primetno sjajno i neverovatno meko, kada izađete iz salona.

Ponekad je to određeni proizvod, a ponekad je u pitanju strategija oblikovanja. Na društvenim mežama trenutno kruži profesionalni trik koji svi možemo lako da primenimo kod kuće, a koji frizeri obožavaju.

Reč je o "sendvič načinu pranja kose".

Šta je metoda „sendvič šamponiranja“?

U pitanju je jednostavan trik pranja kose gde nanesete regenerator na mokru kosu, zatim isperete i operete je šamponom, zatim regeneratorom i ponovo isperete. Ideja je da se stvara mali „sendvič“ vlage oko pranja.

- Ovaj trik pomaže u zaštiti sredine i krajeva kose od isušivanja, a istovremeno dobro čisti kožu glave - objašnjava frizer Hejven Vajtman za Real Simple.

Prednosti se odnose na stvaranje ravnoteže osiguravanjem dubinskog čišćenja kože glave bez lišavanja vlage kose. Premazivanjem sredine i krajeva regeneratorom prvo stvarate zaštitni sloj koji pomaže u sprečavanju gubitka vlage, pa čak i lomljenja.

- Takođe čini da je vaša kosa mekša i glađa nakon pranja, posebno ako imate tendenciju da se kovrdža ili imate grubu teksturu po celoj dužini. I vremenom pomaže u održavanju zdravijih krajeva i čak može da produži vreme do šišanja.

Ona dodaje da je za farbanu kosu to jednostavan način da se produži trajanje nijanse, jer korak prethodnog kondicioniranja pomaže u ograničavanju količine pigmenta koja se uklanja sa svakim pranjem.

