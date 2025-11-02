NOKTI ZA JESEN 2025: Najtopliji su trend ove sezone (FOTO)

Da li ste već odabrali svoju jesenju nijansu?

Svake jeseni menjamo palete boja, zamenjujući ih nešto taminjim nijansama.

Jedna od najpopularnijih boja za 2025. godinu je definitivno braon u svim njenim tonovima.

Od svetlih i žućkastih varijacija do dubljih nijansi espresa, braon čini savršen jesenji manikir. A ove sezone se posebno istakao jedan trend - manikiri inspirisani kafom. Od svetlog kapućina, preko mlečne kafe, pa sve do nijanse tamnog espresa - svaki ovaj ton donosi dozu elegancije, topline i sofisticiranosti.

Kafeni nokti su idealan izbor za prelazak iz jeseni u zimu jer se lako uklapaju uz sve modne kombinacije - od popularnih bež kaputa i raznobojnih vunenih džempera, pa sve do kožnih jakni i teksasa.

Osim što izgledaj moderno, takođe su i praktične jer ne odaju lako sitne nepravilnosti.

Zato ove jeseni umesto klasične crvene i prošlogodišnje burgundi nijanse, odlučite se za boju kafe i imaćete savršeno usklađen manikir sa toplom i stilski prefinjenom sezonom.

