NOKTI ZA JESEN 2025: Najtopliji su trend ove sezone (FOTO)

Da li ste već odabrali svoju jesenju nijansu?

Foto: Shutterstock
Svake jeseni menjamo palete boja, zamenjujući ih nešto taminjim nijansama. 

Jedna od najpopularnijih boja za 2025. godinu je definitivno braon u svim njenim tonovima. 

Od svetlih i žućkastih varijacija do dubljih nijansi espresa, braon čini savršen jesenji manikir. A ove sezone se posebno istakao jedan trend - manikiri inspirisani kafom. Od svetlog kapućina, preko mlečne kafe, pa sve do nijanse tamnog espresa - svaki ovaj ton donosi dozu elegancije, topline i sofisticiranosti. 

Kafeni nokti su idealan izbor za prelazak iz jeseni u zimu jer se lako uklapaju uz sve modne kombinacije - od popularnih bež kaputa i raznobojnih vunenih džempera, pa sve do kožnih jakni i teksasa. 

Osim što izgledaj moderno, takođe su i praktične jer ne odaju lako sitne nepravilnosti. 

Zato ove jeseni umesto klasične crvene i prošlogodišnje burgundi nijanse, odlučite se za boju kafe i imaćete savršeno usklađen manikir sa toplom i stilski prefinjenom sezonom. 

